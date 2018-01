“San Severo: gli incarichi di pediatra assegnati secondo la normativa vigente”

Di:

San Severo, 11 gennaio 2018. ”In riferimento all’assegnazione degli incarichi ai pediatri di libera scelta nel comune di San Severo la ASL Foggia precisa al comitato “Uniti per la dottoressa Cavaliere” quanto segue.

La ASL ha conferito, nel mese di giugno 2017, alla pediatra citata dal comitato un incarico provvisorio di sostituzione nel comune dell’Alto Tavoliere. La dottoressa in questione aveva sostituto in precedenza lo stesso pediatra su richiesta diretta del professionista, oggi in pensione. Essendo stata pubblicata, nel frattempo, la zona carente straordinaria del comune di San Severo, su istanza concordata in sede di Comitato aziendale con i sindacati di categoria, l’incarico di titolarità è stato regolarmente assegnato ad un’altra pediatra, già convenzionata, secondo la normativa vigente”.