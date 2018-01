Sparo’ a tabaccaio di San Nicandro, fermato 23enne

CARABINIERI PUGLIA - IMMAGINE IN ALLEGATO

San Nicandro Garganico, 11 gennaio 2018, Nel pomeriggio odierno, a San Nicandro Garganico, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Severo e del locale Comando Stazione hanno eseguito un decreto di Fermo del P.M. nei confronti di un giovane pregiudicato del posto, di appena 23 anni, gravemente indiziato di essere il responsabile del tentato omicidio, avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedi scorso, di un tabaccaio di quel centro al termine di un tentativo di rapina ai suoi danni. Le indagini, tempestivamente avviate dopo il grave fatto di sangue e mai interrotte, condotte dai predetti reparti dell’Arma e coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di raccogliere una serie di elementi pesantemente e concordemente indiziari nei confronti del giovane, che già “vanta” una serie di precedenti per rapina, detenzione illegale di armi e altri reati contro il patrimonio, che hanno quindi portato l’A.G. ad emettere il provvedimento oggi eseguito. L’arrestato, una volta notificato il Decreto di Fermo, è stato condotto presso il carcere di Foggia, a disposizione della locale Procura della Repubblica, in attesa dell’interrogatorio da parte del G.I.P., al cui esito sarà possibile fornire maggiori dettagli. Le indagini proseguono per l’identificazione e la cattura del complice. Nota legale. ”Si è costituito oggi pomeriggio verso le ore 17:00 presso il Comando stazione dei Carabinieri di San Nicandro Garganico accompagnato dall’avvocato Sassano Costantino Valentino, T.S., su cui pendeva un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Foggia per la rapina al tabaccaio di San Nicandro Garganico(FG). Le indagini sono state serrate da parte del Comando Compagnia di San Severo e del Comando Stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico che hanno stretto un cerchio attorno all’indagato, con indagini coordinate dalla procura di Foggia. Durante il tentativo di rapina sono stati esplosi 4 colpi di pistola cal. 9X21 di cui uno in aria, al tentativo della vittima della rapina di reagire e bloccare i rapinatori che erano 2″. Redazione StatoQuotidiano.it Sparo’ a tabaccaio di San Nicandro, fermato 23enne ultima modifica: da

