“Amici per caso” la prima sitcom di Stato

Di:

“Amici per caso”

Grazie di cuore.

La redazione di Stato Quotidiano con tutta l’organizzazione ringrazia: i nostri sponsor, tutte le Compagnie teatrali che hanno onorato la sitcom con la loro professionalità e principalmente per l’amore dell’arte e della cultura che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Grazie a (in ordine di apparizione negli episodi) : Pino La Forgia, Vittorio Tricarico, Antonio Beverelli, Giuseppe Marasco, Gianni Fatone e Filippo Totaro.

La prima sit comedy ideata, girata e montata interamente a Manfredonia con tutti artisti della nostra città.

Un sentito ringraziamento anche a chi, come la Dina Valente, Anna Rita Caracciolo ed altri, non intevenuti in scena per sopraggiunti motivi personali.

Un grazie di cuore a tutti gli attori: Miriana Di Tullo, Emilia Di Padova, Tonino Bitondi, Pasquina Gelsomino, Luca Della Torre, Daniele Marasco, Pia Andrea Impagliatelli e Vincenzo Moccia.

Ovviamente grazie anche a Luisa Totaro per aver curato le riprese ed il montaggio ed il regista Vincenzo Totaro per la sua collaborazione.

Naturalmente un ringraziamento speciale anche a voi tutti che ci avete seguito con affetto.