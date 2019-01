Assunzione “silenziosa” co.co.co in Regione, interrogazione Gatta

Di:

Dopo la forte presa di posizione della sezione di Forza Italia di Monte Sant’Angelo sull’assunzione “frettolosa” di Co.Co.Co. alla Regione Puglia, tra cui il Sindaco di Monte Sant’Angelo, il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Giandiego Gatta, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per avere spiegazioni in merito a tutta la procedura, in particolare sui tempi ristrettissimi dell’avviso pubblico. In allegato l’interrogazione depositata.

(Fonte: Forza Italia – sez. di Monte Sant’Angelo)