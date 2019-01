Cagnano Varano, recuperato dai CC bottino rapina al bar

Di:

Foggia, 11 gennaio 2019. I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, nell’ambito delle indagini relative al furto perpetrato la notte precedente nel bar “La dolce vita” di Cagnano Varano, mercoledi scorso hanno rinvenuto in località “Pozzo Nuovo” la refurtiva del colpo.

I militari dell’ Arma, infatti, hanno trovato ben nascoste in un terreno agricolo le quattro slot machines e la macchinetta cambiamonete asportate dall’esercizio commerciale, dal cui interno è stata recuperata parte del bottino, quantificata in 2000 euro circa. Non solo. Poco distante dalla refurtiva è stata rinvenuta anche un’autovettura, presumibilmente utilizzata per perpetrare l’azione delittuosa. Immediati accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di un veicolo rubato a Cagnano Varano il 25 dicembre scorso. Sempre all’interno del terreno agricolo era presente anche un ordigno artigianale. L’intervento degli artificieri dell’Arma ha permesso di inertizzarlo e mettere in sicurezza la zona. La refurtiva, dopo i rilievi effettuati da personale specializzato, è stata restituita ai legittimi proprietari.

Con ogni probabilità i ladri, non essendo riusciti a forzare subito tutti gli apparati, li avevano nascosti in attesa di poterci lavorare con maggiore calma.

Sono ora attesi gli esiti dei rilievi di polizia scientifica per individuare i responsabili.