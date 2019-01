Comune Manfredonia, ispezioni per condizionamento mafioso. Romani: “La corda si è spezzata”

Di:

Manfredonia, 11 gennaio 2019. E’ di pochi giorni fa la notizia relativa ad ‘ispezioni per condizionamento mafioso’ che vede interessati i Comuni di Cerignola e di Manfredonia.

Il Prefetto di Foggia, su delega del Ministro dell’Interno Salvini, ha predisposto degli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale esistenza di infiltrazioni mafiose: sono previste due Commissioni d’indagine composte da Funzionari e Ufficiali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Dure le parole dell’avv. Cristiano Romani-capogruppo di FI-, giunte attraverso un video postato sulla sua pagina facebook: “La corda si è spezzata, questa amministrazione era agonizzante da troppo tempo, rimpasti e fughe erano ormai all’ordine del giorno. Siamo purtroppo ‘abituati’ a logiche che di giusto ed onesto hanno ben poco: ricordiamo la questione ASE e la bizzarra scelta dei lavoratori da poco assunti senza un regolare e trasparente sorteggio.

Il problema dei bilanci sempre posto all’attenzione per la mancanza di regolarità e già attenzionato ormai da tempo dalla Corte dei Conti, a cui mai si è riuscito a porre davvero soluzione.

Ben venga quindi il Commissariamento, se dovesse esserci, perché Manfredonia e i suoi cittadini hanno bisogno di trasparenza e di onestà”.

Dall’altro canto il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi fa sapere: “Sono convinto di avere fatto in questi anni il mio dovere nel pieno rispetto delle leggi. Pertanto, alla commissione rivolgo l’augurio di buon lavoro e la garanzia di totale disponibilità per l’accesso agli atti affinché possa espletare il compito nel miglior modo possibile. Sono sereno. Se la nomina della commissione è utile per fugare ogni sospetto, allora ben venga”.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 11 gennaio 2019