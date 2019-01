Diffamazione su Facebook senza nome

Di:

Parlare male di una persona è una cosa talmente semplice che a volte non ci si rende nemmeno conto di quanto possa essere deleterio un simile comportamento. Un’offesa può lasciare cicatrici ben più profonde di una lama, con il rischio che la ferita non si rimargini mai, soprattutto se l’espressione ingiuriosa è stata profferita in presenza di più persone. È proprio questa la grande differenza tra la semplice ingiuria (che oggi non costituisce più reato) e la diffamazione: la prima consiste nell’offendere la dignità di una persona in sua presenza; la seconda, al contrario, si concreta nelle espressioni irriguardose rivolte ad un soggetto che non è presente e che, pertanto, non può difendersi. Inoltre, la diffamazione presuppone che l’offesa sia fatta davanti ad altre persone, di modo che ad essere macchiata è la reputazione che la vittima ha all’interno della società. Puoi ben immaginare le ripercussioni negative di una condotta diffamatoria: le maldicenze potrebbero avere ripercussioni sul posto di lavoro, in famiglia, tra gli amici. Insomma: una diffamazione può anche uccidere una persona.

fonte laleggepertutti