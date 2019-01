Gino Lisa, i portavoci del M5S a favore del rilancio del Gino Lisa

Di:

I parlamentari eletti in provincia di Foggia – Marco Pellegrini, Gisella Naturale, Marialuisa Faro, Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio, Rosa Menga, Francesca Troiano – la cons. regionale Rosa Barone, il consigliere comunale Leonardo Coco dichiarano:

«Nonostante le vane promesse di Aeroporti di Puglia e di Michele Emiliano e nonostante sia passato più di un anno dalla conferenza stampa-show di quest’ultimo a Foggia, i lavori di allungamento della pista – che attendiamo dal 2012 – non sono iniziati.

In questi mesi abbiamo sensibilizzato gli organismi regionali e nazionali sul tema e continueremo a farlo finché l’allungamento della pista di volo non verrà completata. Dimostreremo con i fatti il nostro impegno.

E AdP deve adoperarsi – sin da subito e al meglio delle sue possibilità – per valorizzare il Gino Lisa e per individuare compagnie aeree che operino su Foggia, anche nell’ambito di programmi di sviluppo turistici della Daunia. Ciò, viepiù, alla luce dei risultati lusinghieri raggiunti da AdP nel 2018 in tema di numero di passeggeri transitati negli aeroporti di Bari e Brindisi. E’ del tutto evidente che AdP, quando vuole, è capace di intercettare la richiesta di mobilità che riguarda i territori pugliesi.

Lo sviluppo turistico e socio-economico della provincia di Foggia non può prescindere dalle infrastrutture. E l’aeroporto Gino Lisa è una delle più importanti».