Manfredonia, Edil Ram protegge la tua casa dal caldo e dal freddo

Edil Ram protegge la tua casa dal caldo e dal freddo con PAVIMENTI FRESHOT

Pavimento termoisolante con pannello in EPS e piastrella

A conti fatti è praticamente gratis se esaminiamo il considerevole risparmio energetico e le agevolazioni fiscali (70%). EdilRam di Gaetano Esposto, leader nel settore piattaforme aeree, ha dimostrato che ci sono innovazioni tecnologiche che migliorano la nostra vita con più qualità e risparmiando.

FreshHot è un pacchetto termoisolante per pavimentazioni esterne costituito da un elemento in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) a celle chiuse a Marchio IIp-UNI, conforme alla Norma UNI EN 13163, Euroclasse E di Reazione al Fuoco, e da una lastra di finitura prefabbricata a pavimento.

Il pannello FreshHot presenta una conformazione dimensionale di facile applicazione e grazie all’insensibilità all’umidità dell‘Eps, ai battenti perimetrali di sovrapposizione che garantiscono l’eliminazione di ponti termici ed alle scanalature inferiori, si ottiene un isolamento termico molto efficace evitando ristagni di acqua al di sotto dei pannelli a contatto con il manto di impermeabilizzazione.

FreshHot è ideale per realizzare: pavimenti termoisolanti; isolamento termico dei solai; cappotto per terrazzi e tetti piani.

VANTAGGI ECONOMICI

Tempi ridotti di posa in opera, evita di utilizzare il massetto e la colla per la posa, con un risparmio economico evidente.

ISOLAMENTO TERMICO

Grazie alla copertura Freshot la temperatura esterna non influenza l’interno dell’abitazione.

RISPARMIO ENERGETICO

Il mantenimento di un equilibrio termico ideale permette un notevole risparmio economico.

Maggiori informazioni del produttore su FRESHOT: Dimensioni 40 x 40 cm

VANTAGGI

OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO

L’elevato potere isolante del polistirene espanso sinterizzato EPS 200 e la sua insensibilità all’umidità garantisce una coibentazione ottimale.

ESTREMA LAVORABILITÀ

E’ possibile effettuare tagli e aggiustamenti dimensionali come nei pavimenti tradizionali.

PROTEGGE IL MANTO IMPERMEABILIZZANTE

La temperatura al di sotto dei pannelli freshot non raggiungerà mai valori troppo bassi o troppo alti garantendo una lunga durata del manto stesso.

BASSO ASSORBIMENTO DI ACQUA

Il polistirene espanso sinterizzato ha un assorbimento di acqua per capillarità NULLO e per immersione del 2,0% in volume (caso che non si verifica nell’utilizzo di freshot poichè l’acqua de?uisce principalmente sulla finitura prefabbricata a pavimento e secondariamente al di sotto grazie alla sua conformazione a “piedini”).

EVITA RISTAGNI DI ACQUA:

La conformazione con scanalature nella parte inferiore del pannello freshot permette all’eventuale acqua di infiltrazione tra i pannelli di raggiungere il canale di de?usso senza ristagni tra il pannello e il manto impermeabilizzante.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Il pannello freshot non nasce come isolante acustico, ma la sua massa e la sua conformazione a più strati ed a materiali diversi contribuisce a migliorare l’isolamento acustico.

DURABILITÀ

La finitura prefabbricata a pavimento, garantisce una durata illimitata nel tempo proteggendo dal contatto diretto dei raggi ultravioletti l’EPS che contemporaneamente protegge il manto impermeabilizzante eliminandone così le problematiche di dilatazione e rottura. La pavimentazione pertanto non avrà i problemi causati dall’applicazione con i sistemi tradizionali.

PERMETTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Negli interventi di manutenzione al manto impermeabilizzante, il pannello freshot può essere facilmente spostato per il tempo necessario alla riparazione e successivamente riposizionato come in origine, evitando costi di smantellamento e smaltimento in discarica.

RIUTILIZZABILE

Qualora si cambiasse la destinazione d’uso o la tipologia della superficie rivestita con pannelli freshot, questi possono essere rimossi ed utilizzati in altri luoghi o edifici.

NON APPESANTISCE LE STRUTTURE

Il peso del pannello freshot (circa 75/80 Kg/mq) risulta essere inferiore a quelli di massetti e pavimentazioni pur garantendo ai pannelli elevata stabilità al vento.

OTTIMA FINITURA

La finitura prefabbricata a pavimento di cui sono dotati i pannelli freshot, è esteticamente molto bella e garantita nel tempo.

PEDONABILITÀ

Il pannello freshot grazie alla sua resistenza meccanica a compressione superiore a 200 q.li/mq., risulta essere perfettamente pedonabile.

FINITURE DEL FRESHOT

E’ possibile personalizzare in base ai propri gusti ed alle proprie esigenze la finitura della copertura freshot sulla base delle linee di prodotto Donzella.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POSA IN OPERA

L’applicazione dei pannelli FreshoT è semplice e veloce. Generalmente vengono posati a secco direttamente sopra il manto di impermeabilizzazione, ma qualora si verifichino delle differenze di quote o siano presenti superfici non perfettamente planari, è possibile utilizzare dei piedini regolabili in altezza (facilmente reperibili in commercio perchè utilizzati nei sistemi classici di montaggio dei pavimenti esterni), o sagomare la parte inferiore in EPS con utensili da cantiere.

I pannelli dovranno essere posti in opera facendo attenzione al corretto posizionamento delle scanalature inferiori in modo da impedire il ristagno di acqua a contatto con il manto di impermeabilizzazione e ad un perfetto accostamento tra i vari pannelli. In prossimità dei parapetti e dei canali di de?usso i pannelli saranno sagomati con attrezzi generici di cantiere. Poichè l’acqua scorre in prevalenza sopra il freshot è fondamentale creare fori sui pannelli in corrispondenza dei bocchettoni di de?usso dell’acqua onde evitare ristagni in superficie.

IMPIEGO

FreshoT è ideale per coibentazione e finitura esterna a protezione dei manti di impermeabilizzazione su tetti piani, terrazzi, edifici industriali e a copertura di seminterrati pedonabili.

N.B. non utilizzare per la pulizia solventi o acidi che possano danneggiare l’EPS.



