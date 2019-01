Manfredonia. Ristorazione scolastica: ok schema di contratto

Di:

Manfredonia, 11 gennaio 2019. Con recente atto, è stato preso atto che la Società RI. DAL a r.l. – Via di Iuvara s.n. – Foggia, si è resa disponibile a procedere ad una riduzione del 5% dell’importo contrattuale, che risulta, pertanto, pari a € 2.457.340,80 di cui 2.212.003,95 per mensa scolastica e € 245.336,85 per pasti anziani, pari a un importo complessivo di € 2.555.634,432, previa rinuncia del committente ad alcune migliorie offerte in sede di gara.

E’ stato da qui approvato lo schema di contratto, all’uopo rimodulato, regolante la gestione del servizio di ristorazione scolastica e pasti anziani tra il Comune di Manfredonia e la Società RI. DAL a r.l. – Via di Iuvara s.n. – Foggia.

Atto in allegato

2018_1599

