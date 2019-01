Marcello Paduanelli nominato Presidente dell’AIOP Basilicata

Di:

Foggia. Il Direttore Amministrativo di Universo Salute-Opera Don Uva, dr Marcello Paduanelli, è stato nominato Presidente dell’AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) Basilicata.

L´Aiop rappresenta 500 Case di cura operanti su tutto il territorio nazionale con oltre 53.000 posti letto, di cui 45.000 accreditati con il Servizio sanitario nazionale, 26 centri di riabilitazione con 2.000 posti letto (di cui 1.800 accreditati) e 41 RSA con 2.800 posti letto tutti accreditati.

La prestigiosa carica oggi ricoperta dal dr Paduanelli è anche un riconoscimento per il buon operato e per la grande credibilità che la società Universo Salute, attraverso la sua proprietà, la dirigenza e l’intera forza lavoro, sta riscuotendo in ambito sanitario e sociosanitario in tutto il territorio nazionale.

“Colgo l’occasione – ha dichiarato il dr Paduanelli – per ringraziare l’AD e, per il suo tramite, l’intera Società per la fiducia riposta nella mia persona. Mi accingo con il consueto impegno a svolgere un incarico particolarmente impegnativo considerando le problematiche del settore nell’ambito di un territorio caratterizzato da una costante attenzione delle Istituzioni alle problematiche della salute”.

L’area Comunicazione di Universo Salute, unitamente all’AD Paolo Telesforo, al Presidente del C.d.A Michele D’Alba, all’intero C.d.A e ai colleghi di lavoro di ogni ordine e grado, plaude a questo risultato ed augura al Direttore Paduanelli sempre più alti traguardi in comune con la nostra Società.