Occupazione Virgilio,al vaglio Pm in 23

Di:

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Sono 23 le posizioni all’attenzione dei pm di Roma in relazione all’occupazione del liceo classico Virgilio, avvenuta nel novembre scorso e che coinvolge una settantina di studenti. Della vicenda scrivono oggi La Repubblica e il Corriere della Sera. In base a quanto si apprende gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto Tiziana Cugini, hanno proceduto alle elezioni di domicilio degli studenti maggiorenni (gli altri sono di competenza del tribunale dei minori) ma non sarebbero state ancora formalizzate le iscrizioni nel registro degli indagati per i reati, a secondo delle posizioni, di invasione di edificio, deturpamento e imbrattamento, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Così come avvenuto per fascicoli avviati in passato anche per questo procedimento si potrebbe presto arrivare ad una archiviazione nel caso in cui i magistrati non dovessero individuare profili penalmente rilevanti.