Ascoli- Foggia, con Moro e don Ciotti il punto sulla legalità in Capitanata

Mentre ieri pomeriggio, 10 gennaio 2020, Foggia rispondeva con una mobilitazione straordinaria alla presenza della illegalità, leggi mafia e mentalità mafiosa, sul suo territorio, per una fortunata e fortunosa coincidenza qualcosa di importante si è verificato anche nella cittadina di Ascoli Satriano.

Una associazione culturale, intitolata a “Marcello Moscato” e presieduta da Pasqualino Mastracchio, ha invitato e ospitato l’on. Gero Grassi, deputato PD per tre legislature fino al 2018, Presidente della Commissione sul caso Moro e probabilmente, anzi, sicuramente il massimo conoscitore dei milioni di fogli di Atti parlamentari che contengono il lavoro della Commissione di indagine, che ha operato in tutti questi decenni, che opera ancora e che ha lo stesso diritto-potere investigativo delle forze dell’Ordine.

La riunione, davanti ad una comunità come la nostra, sempre attenta a temi di altissima rilevanza sociale, si è tenuta nell’Auditorium presso il Polo Museale di Ascoli.

I saluti del Presidente dell’associazione ospitante e del Sindaco di Ascoli Satriano sono stati sostanziosi e nello stesso tempo sintetici al punto giusto, per lasciare il tempo all’on. Grassi di narrare, è il caso di dire, un racconto sconosciuto ai più. Ascolani e non.

Un lungo racconto, che parte da lontano, da quando il giovanissimo e brillante professore universitario Aldo Moro, in momenti politici in cui i diritti della persona non sono ancora scritti nella Costituzione, come esordio alla sua prima lezione universitaria pone davanti a tutto la sacralità della Persona, nella sua interezza e nella sua libertà, come poi verrà riconosciuta da quella Costituente di cui lui e altri illuminati come lui furono maestri ed ispiratori. Diritti cui l’Uomo ha diritto per natura e non per privilegio dei re.

Ma quello che per noi oggi è scontato – i diritti inalienabili dell’individuo, che vengono prima ancora di quelli del cittadino – non lo era nel 1941, spiega Grassi; e sin da allora, insieme al suo sogno di una scuola che desse anche agli ultimi la possibilità di uscire dallo sfruttamento dei signorotti del sud, questo pensare in modo divergente da parte di Moro gli alienò parecchie simpatie.

“Non credo che dormirete stanotte”

Oratore accattivante e affascinante, l’onorevole Grassi ha saputo tenere desta per più di due ore l’attenzione di un pubblico folto ed emotivamente partecipe. La premessa d’altra parte è stata quasi da incipit di un thriller. “Non credo che dormirete stanotte”, è stato il suo esordio. E ha avuto perfettamente ragione. La vita di Aldo Moro, narrata e ragionata anche col senno di poi, cioè con la realtà di oggi, è stata attraversata in parti uguali dal filo rosso dell’amore di tanti e dell’odio di tanti altri. In un campo indistinto, dove non era facile riconoscere a prima vista l’amico dal nemico. “Ho ucciso il mio migliore amico”, confessa, prima di morire, Cossiga, Ministro degli Interni al tempo del rapimento di Moro, del suo assassinio e dello scannamento dei suoi agenti di scorta, e poi Presidente della Repubblica.

La narrazione arriva a toccare anche Antonio Segni, uno dei primi Presidenti della nostra giovane repubblica, che noi di quella generazione ricordiamo come un signore elegante, raffinato e dall’aspetto di un dolcissimo Nonno, a garanzia di uno Stato che doveva saper sedare la cenere ardente della guerra civile; e veniamo a sapere solo dopo tantissimi anni che questo buon nonno dell’Italia intera ha addirittura un ictus quando Moro e Saragat gli notificano che il suo amico (?) o conoscente generale De Lorenzo è ad un passo da un colpo di stato; in una Italia democraticamente ancora debole; in una Europa molto debole, divisa in due blocchi rigidissimi dagli accordi di Yalta e con dittature ancora operanti in Spagna, in Portogallo, nella Grecia dei Colonnelli.

Nessuno ha mai saputo quello che avvenne in quel colloquio a tre. I carabinieri che entrarono nella stanza presidenziale trovarono Moro pallido, Saragat arrossato in volto, il Presidente Segni in coma. Solo una confidenza ha portato a chiarire quel che veramente avvenne. Saragat, nuovo Presidente della Repubblica, invia l’esercito che, senza colpo ferire, ha ragione di un’arma dei carabinieri numericamente inferiore. E’ bene precisare che non nella conferenza di ieri, ma in altre occasioni, prudentemente e saggiamente Grassi ha tenuto a precisare che le forze dell’Ordine del dopoguerra avevano ancora in sé, e non poteva che essere così, l’esperienza del Ventennio. Oggi ci troviamo in ben altra situazione.

La visione dell’Europa

Da subito Moro comprese che i suoi amici di idee e di partito erano in realtà lontanissimi da lui. E Grassi ricorda che dello stesso odio fu gratificato Enrico Berlinguer dall’ URSS. Quando fu chiaro che nella visione profetica di Moro era presente una Europa in cui bisognava formare una “democrazia compiuta”, con i due maggiori partiti popolari italiani sganciati da USA e URSS in una democrazia che prevedeva la salutare e democratica alternanza alla guida del Paese, al posto del rigido e ripetitivo ruolo di alcuni sempre al governo e altri sempre all’opposizione, anche da Kissinger, certo non il primo che passa !, arrivò con chiarezza a Moro, allora in visita negli USA, il suggerimento a pensare bene a quello che faceva. Un po’ come i consigli a fin di bene cui ci ha abituati Sciascia nei suoi libri terribili.

La rilettura degli avvenimenti del ‘78

E come a Foggia, in contemporanea,la parola chiave che è riecheggiata nel nostro auditorium è stata: mafia. Con una rilettura di fatto di tutti gli avvenimenti dal ’78 ad oggi.

Sgomenti? Certo. Chi poteva sapere se non in pochi che ci fu un attentato alla vita dello stesso Berlinguer a Sofia, in Bulgaria ? “Lo disse la moglie di Berlinguer prima di morire”, spiega Grassi. E lungi dall’accettare un ricovero in un ospedale straniero, Berlinguer fu prelevato da un aereo messo a disposizione proprio da Aldo Moro, all’epoca Premier. E in una narrazione che ci ha rivelato, secondo gli Atti depositati in Parlamento, che a via Fani c’erano ANCHE le Brigate Rosse insieme all’universo mondo, si rimane di gelo, più nel cuore che nella temperatura fredda della sera che pure si è fatta sentire. Nessun tempo c’è stato per una interlocuzione, che sarebbe stata necessaria, quasi come una seduta psicoanalitica collettiva, perché non puoi tornare a casa, abbandonato ai soli tuoi pensieri, dopo aver appreso che tutto quello che hai appreso era un cumulo di bugie.

E la scuola che cosa ci racconta?, viene da chiedersi. E la disperazione di fronte ad un mondo manipolato all’inverosimile come si gestisce? Forse abbiamo solo cominciato. A conoscere veramente una parte dei fatti. Quindi resta vivo l’auspicio di una metabolizzazione equilibrata che tenga dietro a contenuti deflagranti. Man mano che, speriamo, essi ci vengano correttamente raccontati.