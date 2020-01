Bari. Vivarini “La nostra priorità è vincere a Viterbo”

: «Si riprende dopo un mese di sosta e come sempre in questi casi ci sono molte incognite, soprattutto per squadre organizzate, che lavorano su meccanismi preordinati, sui dettagli; ho chiesto ai ragazzi di ripartire con attenzione e concentrazione, riprendendo da subito dettami tattici e ritmo, ricevendo risposte positive in allenamento.

Affrontiamo una Viterbese che ha ottime individualità, rinforzata dal mercato, squadra compatta e temibile in ripartenza che in casa ha costruito gran parte della sua classifica. Noi dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo; qualche acciacco in gruppo, ma abbiamo lavorato bene. Il modulo con il trequartista ci sta dando importanti risposte ed ormai è stato ben assimilato dalla squadra.

Mercato? In questo momento la nostra priorità è vincere a Viterbo, poi ci saranno due gare in casa da sfruttare. Siamo concentrati sulla gara di domenica, è troppo importante fare risultato. Ho cercato in prima persona di non pensare al mercato e trasmettere questo pensiero ai ragazzi.

E’ normale che con la Società ci si è confrontati e ci si confronta costantemente su possibili operazioni che possano migliorare la rosa, ma sono discorsi che al momento non sono per me una priorità, siamo concentrati sulla Viterbese».