Calcio,al Foggia il portiere Rosario Rizzitano

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto a tesserare il calciatore

Portiere classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, lo scorso anno ha difeso i pali del Nardò (24 presenze) in Serie D. Quest’anno ha iniziato la stagione con la maglia del Fasano, club dal quale si è svincolato.

“Aver firmato col Foggia è motivo di orgoglio per me, qui si respira la storia. Ho grandi motivazioni, ringrazio società e mister per la fiducia e l’opportunità che mi hanno dato di far parte di questo gruppo, col quale già lavoro dando sempre il massimo. Adesso sta a me dimostrare di meritare tutto questo”.

