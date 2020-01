“Da Foggia una risposta straordinaria alla criminalità”

“La manifestazione di questo pomeriggio organizzata da Libera, che ha avuto un largo sostegno delle istituzioni, del mondo dell’associazionismo, della società civile e della politica, ha rappresentato un momento straordinario di coesione e unione da parte di una collettività ferita, e da tempo sotto un feroce attacco della criminalità”.

“La grande partecipazione e l’intensità delle testimonianze devono rappresentare per ognuno un monito e un impegno da mantenere, nella propria quotidianità, per non arrendersi, non rassegnarsi, non avere paura, e rispondere all’appello delle migliaia e migliaia di persone che chiedono di vivere e lavorare, impegnarsi nella loro città libere dalla spirale soffocante della violenza e dell’illegalità”.

“Un appello che le Istituzioni tutte sono chiamate a raccogliere, non lasciando più sole quelle persone, sostenendole nei loro sforzi e nelle loro legittime richieste, speranze ed aspettative”.