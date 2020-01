Emiliano fiero “Domani il popolo pugliese sceglierà il suo candidato”

Questo processo prevede l’impegno di migliaia di persone. Allestire 272 seggi per votare è una cosa che può fare solo una grande organizzazione di persone che gratuitamente si dedicano alla politica come passione e come volontariato.

Noi siamo sui territori, abbiamo un numero di casa e un numero di telefono. Noi non scappiamo, stiamo qua e facciamo politica per senso del dovere e di responsabilità, non per far carriera o per arricchirci”. Lo ha detto Michele Emiliano a margine della conferenza stampa tenuta a Molfetta in vista delle primarie di domani.

Maurizio Spaccavento – Ufficio stampa Michele Emiliano