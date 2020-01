“Foggia Libera Foggia”: studenti in piazza contro le mafie

Foggia. In occasione della mobilitazione convocata da Don Luigi Ciotti e Libera Contro Le Mafie per oggi a Foggia che ha visto manifestare più di 20mila persone, gli studenti e le studentesse dell’Unione degli Studenti, di Link e della Rete della Conoscenza sono scesi in piazza per gridare un no convinto alla criminalità organizzata e che dai giovani e dalla giustizia sociale Foggia può rinascere.

Senza la giustizia di fatto, e quindi quella sociale, non si potrà mai combattere la mafia. Per tagliare le radici del fenomeno criminale è necessario garantire un futuro ed un presente dignitoso ai tantissimi che riempiono quotidianamente le fila delle organizzazioni criminali. Scuole ed Università debbano essere spazi in cui costruire la società e la Puglia del futuro fatta di partecipazione, comunità solidali, consapevolezza del fenomeno mafioso e impegno.

Gli episodi criminali che hanno aperto il 2020 a Foggia dimostrano quanto il fenomeno mafioso abbia radici profonde nella Capitanata: la condizione di povertà strutturale che contraddistingue questa terra. La povertà, materiale, culturale, sociale, è il primo terreno in cui le mafie attecchiscono.

Le migliaia di studenti e studentesse scesi in piazza oggi sono la risposta di una generazione che rivendica giustizia sociale, diritti e la possibilità di vivere e vedersi garantito un futuro libero dal ricatto mafioso in questo territorio.

Le parole pronunciate nella piazza finale da Don Luigi Ciotti sono lo slancio da cui ripartire: nel suo discorso conclusivo ha più volte ribadito la centralità dell’istruzione, del lavoro, della cultura nel contrasto alle mafie. Il Presidente di Libera ha mostrato la vicinanza alla nostra causa invitando la politica a fornire risposte efficaci ed un futuro fatto di diritti e progresso per i giovani, e non solo.