Il castello svevo-angioino di Manfredonia ed il “geniale e signore” Vincenzo Capparelli

In merito alla recente polemica relativa al castello svevo-angioino di Manfredonia ovverosia ai “Lavori di restauro architettonico, Opere impiantistiche, Lavori di allestimento e arredi, Servizi e forniture ( editoria, multimediale, pannellistica, ecc.)”, ecco, improvvisamente mi sovviene un breve scritto (una nota) facente parte della sezione “Vita Pugliese – (cronaca)” pubblicato a pag. 414 (Vol. XXII; Trani-Bari, Novembre-Dicembre 1907; Num. 11-12) del prestigioso quanto storico periodico “Rassegna Pugliese di scienze, lettere ed arti” stampato dall’editore e tipografo Valdemaro Donnino Vecchi ( 1840 1906 ). Antesignano, come è noto, dell’editoria e della cultura in Puglia. Breve testo, in cui mi sono imbattuto qualche giorno fa, a firma di Eugenio Maresca (1861 – 1955). Parlamentare del Regno (dal 1900 al 1908), ostunese e tranese di adozione.

Ritratto fotografico raffigurante il deputato del Regno Eugenio Maresca (fonte: ebay) Parte superiore del frontespizio del periodico “Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti” (Vol. XXII; Trani-Bari, Novembre-Dicembre 1907; Num. 11-12) stampato dall’editore e tipografo Valdemaro Donnino Vecchi (fonte: risorsa digitale “Internet Culturale”) Ritratto fotografico del Cav. Vincenzo Capparelli. Immagine tratta dal libro “Artisti napoletani viventi: pittori, scultori ed architetti: opere da loro esposte, vendute e premii ottenuti in esposizioni nazionali ed internazionali – con testata e prefazione di Eduardo Dalbono e con 171 ritratti di artisti” (Napoli, Tipografia Melfi & Joele) di di E. Giannini (fonte: risorsa digitale “Internet Archive”)

Medico chirurgo, nonché forbito scrittore e saggista di storia patria. Personalità a cui, non molti anni fa, è stato dedicato un pregevole volume di Dino Ciccarese. Libro intitolato “EUGENIO MARESCA – Un Secolo di Storia del Campanile e della Nazione”. Opera (presentata Il 25/11/2016 nella Biblioteca Comunale di Ostuni) pubblicata con il patrocinio del Comune di Ostuni (BR) e della Società di storia patria per la Puglia. Monografia in cui emergono i vari aspetti della figura (di uomo e di politico) del Maresca. Ma torniamo allo scritto in questione cioè a quello pubblicato, nel 1907, su “Rassegna Pugliese”. In esso vi sono riferimenti a Manfredonia, al Re Manfredi di Svevia, a Carlo d’Angio, al castello svevo-angioino della nostra Città, ad Arthur Haseloff (celebre Storico dell’arte olandese. Autore di opere fondamentali come “Architettura sveva nell’Italia meridionale”), ad Émile Bertaux (grande storico dell’arte francese, autore, tra l’altro, della importante opera “L’art dans l’Italie méridionale”) e, soprattutto, a Vincenzo Capparelli (1853 – 1923). Sindaco di Manfredonia, come risaputo, dal 1901 al 1913. Valentissimo uomo dei suoi tempi. Persona retta, sapiente e generosa. Personaggio autenticamente eclettico (fu, come è noto, anche pittore , musicista e fine intenditore d’arte). Come si evince pure dai seguenti brani tratti dalla pagina 87 del monumentale libro “Artisti napoletani viventi : pittori, scultori ed architetti : opere da loro esposte, vendute e premii ottenuti in esposizioni nazionali ed internazionali – con testata e prefazione di Eduardo Dalbono e con 171 ritratti di artisti” (Napoli, Tipografia Melfi & Joele). Pubblicazione, risalente al 1916, di un altro insigne pugliese (coevo del Maresca e del Capparelli) ossia Enrico Giannelli (1854 – 1945):

[…] Ha studiato con vero amore l’arte pittorica, ma un po’ una invincibile modestia, un po’ le cure della vita amministrativa, lo fanno restare da varii anni lontano non solo dalle Esposizioni, ma anche dai cenacoli d’arte. Fu grande amico del De Nittis ed uno dei suoi più caldi ammiratori. […]

[…] i quadri di questo artista, avendo sempre un’impronta vera e giusta, destano in chi li osserva un’impressione molto gradita. […]

[…] Sono ben dodici anni che il Capparelli disimpegna onorevolmente la carica di Sindaco del suo paese, dove si era già ritirato, dopo un lungo periodo di tempo trascorso a Napoli. Egli è un colto intenditore d’arte ed è anche un musicista valente. E’ Commendatore della Corona d’Italia, ispettore dei monumenti e scavi, riconfermato per la terza volta, e presidente della Commissione provinciale d’arte.

Ebbene, a questo punto, credo sia estremamente utile e opportuno riportare qui integralmente il summenzionato testo (visionabile sul portale web “Internet Culturale”) di E. Maresca, tratto, come già anticipato nella parte iniziale di questo mio scritto, dalla sezione “Vita Pugliese – (cronaca)” del mensile “Rassegna Pugliese” del 1907:

Manfredonia rappresenta l’unico ricordo della infelice stirpe di Manfredi, annesso sul suolo del paese, che fu regno di lui. Manfredi, raccoglendovi nella malsana campagna i superstiti di Siponto, non ebbe neppure il tempo di circondarla di mura e di fortificarla. Fu compito ed opera del suo nemico trionfatore e callido, Carlo d’Angiò. E’ dunque angioino il Castello di Manfredonia, che si eleva così pittorescamente sul mare. “Das malerisch – esclama con entusiasmo Arthur Haseloff nel ricordarlo – am Meer gelegene Kastell stammt erst aus angiovinischer Zeit”. Pure occorre non dimenticare quello che bene osserva Émile Bertaux. Le forme di arte che Federico secondo aveva favorite o sviluppate gli sopravvissero. Nell’arte pugliese durò la tradizione dell’arte imperiale. E’ per questo soprattutto che il Castello di Manfredonia , costruito per ordine dell’angioino, dai fratelli Giordano e Marrando, anche prima della torre all’ingresso del santuario garganico, quel Castello ha importanza di arte e di storia. Salito a reggere il Comune di Manfredonia geniale e signore, che sa e sente gli impulsi dell’arte e della storia. Mercè un prestito di trentamila lire, il Municipio, console il cav. Capparelli, ha fatto eseguire restauri e sistemazione di tutte le adiacenze. Innanzi ad uno di questi fatti, si ha l’impressione di chi vissuto per forza in una stanzuccia buia e malsana, poi, ad un dato momento, può uscire in aperta campagna in una giornata tutta luce e sole ed emettere un gran respiro di aria fresca e ossigenata. Ciò che dell’opera civile, intelligente, moderna del cav. Vincenzo Capparelli, scrive la diligentissima Evoluzione di Foggia, è la pura verità. L’iniziativa efficace del Capparelli dev’essere un monito per le altre amministrazioni civiche della Puglia.

Pertanto, dopo la lettura di questo breve testo, risalente a quasi centotredici anni fa, si riuscirà (forse) a capire, un po’ meglio, le cause dell’attuale declino morale, culturale, sociale e, soprattutto, politico di questa nostra Comunità. Dunque, c’è da chiedersi se, nella Città fondata dal Re Manfredi di Svevia, vi sono ancora alcuni uomini dello stesso spessore morale e culturale del “geniale e signore” Capparelli. Persone che abbiano la stessa raffinata sensibilità umana e artistica, la stessa generosità, lo stesso spirito di sacrificio, la stessa ampiezza di vedute e, nel contempo, la stessa “invincibile modestia”, per dirla con Enrico Giannelli, di quell’illustre concittadino. A distanza di tanti anni, va detto chiaramente, non si riesce o non si vuole ancora riconoscere pienamente la grandezza di uomini come Vincenzo Capparelli. Nel lontano 1907 i “restauri” e la “sistemazione di tutte le adiacenze” del castello svevo-angioino di Manfredonia furono, perciò, un luminoso esempio “per le altre amministrazioni civiche della Puglia”. E qui, senza spendere ulteriori parole, do termine a questo mio testo con la medesima espressione utilizzata nella parte conclusiva del mio breve saggio <<In difesa del “gigante” Francesco Paolo Bozzelli”>> (facente parte del volume “Manfredonia nell’Ottocento – Atti del III Convegno di Studi – Manfredonia 18 – 19 aprile 2013 – a cura di P. Caratù, L. Pellegrino, T. Prencipe, Manfredonia 2015, Sao Ko Kelle Terre EDITRICE – Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia):

[…] Forse vi sono molte “intelligenze comuni” o, peggio, troppi “pigmei” ad occupare gli scranni delle nostre Città e della nostra Nazione

…Per non parlare, poi, del proliferare negli ultimi anni (soprattutto nello sventurato Sud di questa “gloriosa” Nazione) di taluni burocrati miopi, cinici e parassitari.

A cura di Francesco Granatiero

