La città si risveglia. “Il Carnevale di Manfredonia quest’anno sarà di tutti e per tutti”

“Quando qualcuno condivide, vincono tutti“. Una partecipazione dal basso, un’azione collettiva, la voglia di esserci e prestare il proprio servizio. Anche in forma gratuita. Non cambia nulla. Anzi., dare linfa a un’azione di risveglio, partecipazione, attivatasi dalla scorsa estate con le azioni di pulizia nelle aree di Siponto, continuata nei comparti edificatori, proseguita a Natale con le attività dei numerosi commercianti.

Associazionismo ma non solo. Questa si chiama partecipazione. Libertà di esserci e soprattutto di poterlo fare.

I cittadini di Manfredonia non possono far più riferimento a un Consiglio comunale, a rappresentanti eletti per rappresentare il popolo a causa di un duplice scioglimento, sviluppatosi nel 2019 e conclusosi con un provvedimento ministeriale. Doloroso per la città.

I cittadini di Manfredonia stanno però conoscendo, riscoprendo, la voglia di attivarsi, mettersi in gioco, di rispettare e rispettarsi con un’azione, un’idea, con la voglia di essere protagonisti per il bene e il futuro di Manfredonia.

Sarà quindi l’evento popolare per antonomasia ad offrirsi ai cittadini in un vicendevole scambio di partecipazione. Il Carnevale si offre a Manfredonia. Manfredonia, con i cittadini, offre il proprio contributo alla storica manifestazione.

Cosa succederà pertanto? L’organizzazione di un Carnevale fatto dalla gente, rappresentato dalla gente, sponsorizzato e promosso dai cittadini, ideato, elaborato, partecipato dallo stesso popolo sipontino.

Come risaputo, il Carnevale di Manfredonia quest’anno è salvo, o forse è ancora più salvo.

Innanzitutto, con recente atto della Commissione Straordinaria è stato deliberato di affidare l’organizzazione della prossima edizione all’associazione turistica e di promozione sociale Pro Loco di Manfredonia.

“Nei giorni scorsi numerosi cittadini e associazioni di volontariato, hanno contattato la nostra organizzazione chiedendo di farsi capofila di un progetto che coinvolga tutti coloro che ‘volontariamente’ vogliano contribuire all’organizzazione dei preparativi della manifestazione”, è stato detto in una nota stampa. “Una sollecitazione che ci ha inorgoglito ed entusiasmato, tenuto conto anche del momento di difficoltà che vive la nostra comunità, che evidentemente non vuole arrendersi e cerca di risollevarsi impiegando tutte le energie migliori”, dicono dall’organizzazione.

Da qui, l’obiettivo è di costituire un gruppo operativo di concerto con il Comune di Manfredonia, “aperto a tutti coloro che si rendano disponibili a dare il proprio contributo di idee al fine della buona riuscita dell’evento: il modo migliore per riscoprire la bellezza del Carnevale è partecipare non solo ai festeggiamenti ma anche alla sua organizzazione”.

Ecco dunque i volontari facenti parte del Comitato 67° Edizione del Carnevale 2020

Prencipe Maria

Mimmo Guerra

Nico Di Candia

Matteo Robustella

Michele Iacoviello

Ilaria Troiano

Valeria Trotta

Matteo Nuzziello

Antonio Lurdo

Rosmary Valenti

Gianluca Granatiero

Marco Cinque

Massimo Sciannandrone

Giovanni Cotugno

Michele Falcone

Rossella Corvino

Matteo Perillo

Michele Bottalico

Loredana Mondelli

Stefania Consiglio

Maria Antonietta D’Anzeris

Maria Grazia Muscatiello

Ciro Murgo

Ivan Leone

Francesca de Palma

Pasquale Rinaldi

Elvira Virgilio

Francesca Finizio

Silvio Palma

Antonio Pappalardo

Tiziano Samele

Jacopo Totaro

Andrea Gambuto

Antonio Marinaro

Librina Bottalico

Associazioni, gruppi e scuole

Coltiviamo l’amicizia

La Fenice

Magicaboola

Anime del Sud

Gymnasiandfriends

Neverland

New Generation (gruppo spontaneo)

Liceo G. Galilei

La Ciambotta di Manfredonia Shiftposting (gruppo spontaneo)

Gargano 2000

Ist. Alberghiero Manfredonia

My Dance di Rita Vaccarella

L’etoille di Carmela D’Apolito

Uisp Comitato di Manfredonia

Ist. Artistico – Linguistico – Scienze umane- Scienze umane ec./soc. A.G. Roncalli

Non solo arte

Rete Smash

Liceo Classico Aldo Moro

Ist. Tecnico Toniolo

Touring Club Territorio di Manfredonia

LE DATE

Venerdì 17 Gennaio 2020: Presentazione dell’evento

Domenica 23 febbraio 2020 la Sfilata delle Meraviglie con i gruppi mascherati

Martedì 25 febbraio 2020 soltanto la sfilata dei gruppi mascherati

Sabato 29 febbraio 2020 la Notte colorata, dove ci sarà la nuova e finale sfilata collettiva

OSPITI, EVENTI

E’ sufficiente attendere e affidarsi alla volontà dei cittadini…