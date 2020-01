Lazio. Inzaghi “Con il Napoli massima concentrazione”

Alla vigilia del match con il Napoli, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello:

“L’avversario di domani è molto scomodo, è sempre arrivato secondo giocandosi fino alla fine lo Scudetto. Domani affronteremo una squadra ferita che ha voglia di raccogliere punti, sappiamo quanto è importante. Dovremo affrontare la gara con il massimo della concentrazione. Se pensassi al futuro, sbaglierei: dobbiamo pensare solo al Napoli che è una squadra che cerca punti“.

Sui singoli: “Correa sarà da valutare, ha un problema che gli ha portato fastidi anche ieri. Marusic sarà probabilmente indisponibile, mentre Jony, Cataldi e Lulic stringeranno i denti. Correa è un calciatore generoso e lo monitoreremo nelle prossime ore. Il Napoli ha inserito calciatori importanti nella loro rosa, ha nelle sue corde i primi posti della classifica. I partenopei verranno a Roma molto affamati di punti“.

Sul mercato: “Il confronto con il Direttore Sportivo Igli Tare è sempre molto aperto, se ci saranno opportunità per migliorare lo faremo altrimenti resteremo con i calciatori che ci hanno permesso di svolgere un grande cammino. Dopo aver vinto una Supercoppa e dopo aver raccolto grandi vittorie, domani ci aspettiamo un grande colpo d’occhio da parte di tutto lo stadio. I ragazzi meritano grande sostegno in un match molto importante e molto difficile. Abbiamo tutte le carte in regola per potercela giocare, i ragazzi sanno che tipo di avversario affronteremo. Sono orgoglioso di aver fatto parte dei 120 anni del Club“.

Sul suo momento: “Sul piano dei risultati stiamo vivendo il momento più positivo, ma non è il più esaltante perché ho vissuto quattro anni ricchi di soddisfazioni. Non dimentico la Coppa Italia vinta con l’Atalanta, il percorso nell’Europa League 2017/18 o la prima Supercoppa vinta contro la Juventus. Spero di vivere ancora notti così emozionanti. Sono soddisfatto e nostalgico pensando al centenario, sono fiero di far parte di questa Società da allenatore e da calciatore“.

