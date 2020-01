Manfredonia, “L’amore è più forte della morte” (VIDEO)

I ragazzi dopo alcuni incontri con una psicologa e con me sul tema della morte e della malattia, hanno prodotto un video con il quale hanno partecipato al suddetto concorso nazionale. Sono arrivati in buona posizione anche se non hanno vinto. Il video è stato prodotto dagli alunni per sottolineare il fatto che se l’esperienza della malattia viene affrontata insieme e non da soli può essere sostenuta con maggiore serenità e con più probabilità anche essere superata e vinta.

Il messaggio è rivolto a tutti, specialmente agli adolescenti i quali spesso presi dalla noia giocano con la vita, senza sapere che al contrario essa è preziosa e che, anche se a volte è difficile, vale la pena di essere vissuta, nonostante le mille fragilità. Il video ha come titolo un versetto del Cantico dei Cantici lievemente modificato: “L’amore è più forte della morte”.