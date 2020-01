Milan. Pioli “Dobbiamo tornare a vincere”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan, anticipo della 19ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2019/2020.

“È stata una settimana importante, ho visto giocatori attenti e determinati. Dobbiamo riuscire a trasformare la quantità in qualità. Abbiamo focalizzato il nostro lavoro soprattutto sugli ultimi 20 metri: ci siamo allenati su questo, cercando di essere più determinati possibili. Il Cagliari sta facendo un grande campionato, anche se arriva da risultati negativi. Ma le loro prestazioni sono sempre state buone. Ho un rapporto speciale con Maran. Dobbiamo fare di tutto per tornare a vincere, dobbiamo essere pericolosi ed efficaci. Ci vuole orgoglio e intensità. Ci sono 60 punti a disposizione, dobbiamo cercarne di fare il più possibile“.

Sulle possibili nuove soluzioni tattiche: “Nei momenti di difficoltà, quando le cose non vanno bene, bisogna provare a trovare delle alternative. Se a Cagliari cambiereremo qualcosa a livello tattico sarà per cercare delle nuove soluzioni per risolvere i nostri problemi, soprattutto quello di non trovare il gol. Possiamo giocare in diversi modi, per me non fa la differenza il modulo. Ai miei giocatori dico sempre di credere in sé stessi, perché è il come si affrontano le difficoltà che indica il giocatore che sei. Non partecipo ai processi mediatici sui nostri singoli“.

Sui singoli: “Ibrahimović sta bene, ha lavorato con motivazioni. È carico. Zlatan non ha ancora il minutaggio per giocare tutta la gara, vedremo se partirà dall’inizio o in corso d’opera. È un valore aggiunto per la squadra, al centro del progetto, deve essere messo nelle condizioni per rendere al meglio a livello di caratteristiche e posizione in campo. Leão ha capito che dai grandi campioni si possono imparare tante cose. Ha grande potenziale, è giovane ma non è ancora un giocatore completo. Piątek è convocato e disponibile per giocare. Non dimentichiamoci che Jack arriva da un infortunio, non può essere ancora al meglio; nelle ultime settimane ha avuto qualche acciacco che non gli hanno permesso di essere al meglio, ma sta lavorando tanto. Krunić al posto di Kessie? Devo fare delle scelte, prima di Milan-Sampdoria avevo visto meglio Rade. Paquetá poco impiegato? Devo fare delle scelte“.

Infine un comment sulla campagna trasferimenti: “Dobbiamo accettare che il calciomercato invernale finirà solo a fine gennaio, il calciomercato c’è ma non dobbiamo farci condizionare. Nel frattempo, io e la squadra dobbiamo rimanere concentrati solo sul campo. Al momento, tutti i giocatori che ho fanno parte della rosa. Caldara? Abbiamo fatto delle valutazioni a livello tecnico e fisico e pensiamo di poter rinforzare la squadra in altro modo. A volte le tempistiche del calciomercato sono strane. In difesa abbiamo tre centrali, compreso Gabbia che ha buone qualità. Ovviamente servirà presto un altro centrale“.

