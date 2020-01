MIUR, ecco Azzolina “Lavoreremo subito ai bandi concorsi scuole”

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – “Lavoreremo subito ai bandi per i concorsi per la scuola dell’infanzia e primaria, per la secondaria, ordinario e straordinario, per i docenti di religione. Dobbiamo scriverne quattro. Ho già messo al lavoro la mia squadra”. Lo annuncia la neo ministra del Miur,

“Entro fine mese pubblicheremo le materie della seconda prova dell’esame di Maturità. Rispetteremo la scadenza e avvieremo quanto prima il tavolo per il rinnovo del contratto: è urgente”, aggiunge Azzolina.

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – “Ho giurato come Ministra dell’Istruzione nelle mani del Presidente della Repubblica. Da oggi comincia un lavoro nuovo al Ministero. Cambia il ruolo, aumentano le responsabilità, ma lo spirito è lo stesso: ascolto, determinazione, passione per un mondo che sento mio. E una convinzione: la scuola italiana funziona. Va migliorata, non stravolta. La scuola ha bisogno di cura, semplificazione, rapidità nelle decisioni, visione. E di concretezza”. Lo dice la neo ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.