Nicola Di Bari, lo “zio” di Checco: “Adesso mi chiama quasi tutti i giorni”

Michele Scommegna, in arte Nicola Di Bari, originario di, aveva già recitato in un film, nel 1972 con(Torino Nera), ma la consacrazione definitiva è arrivata interpretando lo “zio di Zalone” in, il film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione. Ora è a quota 37 milioni di euro e non sembra arrestare la sua corsa. Nel film è presente anche la figlia Arianna, attrice di teatro.

Intervistato dal Corriere della Sera il cantante pugliese, vincitore di una edizione di Canzonissima (1971) e di due Festival di Sanremo (1971, con Il cuore è uno zingaro e nel 1972 con I giorni dell’Arcobaleno) spiega l’incontro con l’attore/regista.

“Non conoscevo Checco Zalone, se non per aver visto i suoi precedenti film. Mi chiamò circa sei mesi fa dicendomi che avrebbe voluto incontrarmi. Venne a Milano con il produttore Pietro Valsecchi. Andammo a mangiare in un ristorante. Tanto pesce e tanta emozione: mi propose di recitare nel suo film, nella parte che mi è più consona, il parente pugliese, il suo zio cardiopatico”

Torna spesso in Puglia?

“Tutti gli anni, come i devoti di San Nicola di Bari, da cui nasce il mio nome d’arte. Solitamente l’estate, con mia moglie Agnese. Mi ricarico le batterie, tra un viaggio e l’altro, perché alla soglia degli 80 anni giro ancora il mondo con le mie canzoni: a metà febbraio sarò a Miami per promuovere il mio nuovo album, La mia verità. Ma ho anche bisogno di rivedere i luoghi d’infanzia. Poi nella mia Zapponeta, provincia di Foggia, mi vogliono bene: mi hanno anche dedicato un murale”.

Tornando a Tolo Tolo, vi siete sentiti con Checco dopo i primi giorni di programmazione del film?

“Come no?! Dopo che ci siamo conosciuti, siamo diventati amici. Adesso mi chiama quasi tutti i giorni, perché è così contento di come stanno andando le cose e di come ha recitato “casa Scommegna”. Appena viene a Milano andremo sicuramente di nuovo a cena insieme. In un ristorante pugliese, ovviamente”.

Fonte immagine: il Metropolitano