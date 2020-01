Orta Nova. Fratelli Borea “Nessuna richiesta o minacce da terzi”

. Un probabile atto incendiario ai danni di un’attività commerciale di Orta Nova.

Da raccolta dati, nella notte un ordigno è stato fatto esplodere all’esterno di una boutique di intimo, sito in Corso Aldo Moro. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, con accertamenti effettuati dagli operatori dei vigili del fuoco.

Da raccolta dati, l’attività interessata dall’atto intimidatorio è di proprietà di Marianna Borea, sorella di Paolo, attuale presidente del Consiglio comunale di Orta Nova. Lo stesso Borea, di recente, aveva subito un atto incendiario contro la propria autovettura.

In merito agli atti subiti, tanto Marianna che Paolo avrebbero negato di aver ricevuto qualsiasi minaccia o richiesta da parte di terzi.

Le dichiarazioni del Presidente Paolo Borea, nello scorso dicembre, dopo l’atto intimidatorio

“Voglio ringraziare chiunque in questi giorni ha rivolto un pensiero nei miei confronti dopo il vile atto. C’è chi lo ha fatto pubblicamente e chi lo ha fatto in privata sede. Davvero grazie. Proprio in questi momenti non vi deve essere alcuna divisione di natura politica, bisogna rimanere uniti. In quanto il rapporto umano, le persone, devono venire sempre prima di ogni idea politica. Di fronte a questi episodi, tante volte, può emergere inizialmente lo sconforto. Ma quando c’è così tanta gente che manifesta vicinanza, ti fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta. Nulla potrà fermare l’ondata di rinnovamento che stiamo cercando di portare avanti. Continueremo a muoverci seguendo come bussola i principi dell’onestà e della legalità”. (Paolo Borea, presidente del consiglio del comune di Orta Nova).