Ultimi “Non aver mai rimpianto di morire senza aver fatto di tutto per gli altri”

Dalle pagine di facebook, Pietro Paolo Mascione, il vicepresidente nazionale dell’ass. Ultimi di don Aniello Manganiello leggiamo: “Ieri, prima della manifestazione di Libera che ha coinvolto 391 associazioni, le scuole, i cittadini, le istituzioni e diverse centinaia di esponenti delle forze dell’ordine, Pierpaolo Mascione dell’associazione Ultimi di Don Aniello ha voluto fare un gesto di solidarietà verso Christian Vigilante e i condomini di via D’Aragona che hanno subito danneggiamenti depositando un ulivo e dei palloncini colorati sul luogo dell’attentato.

L’ulivo, segno e metafora della nostra aspra terra, i palloncini per i bambini, per far ricordare loro l’unico sano fragore.

Non c’è lotta senza rischi.

Non c’è vittoria senza scontro.

Ieri questo mi ha guidato-dice Mascione- a compiere una piccola azione, a cercare di dare colore a pareti ed animi sporcati dalla violenza della polvere nera, a dire a quel condominio che la vita è bella ed è ancor più bella se ci vogliamo del sano bene-continua Pietro Paolo-.

Mi piacerebbe pensare che quell’ulivo sia coccolato e piantumato nel giardino comune affinché ci siano altri e poi altri ulivi, segno di rinascita. Mi piacerebbe portare tanto colore, tanti palloncini per poi scoppiarli con i bambini affinché ricordino quel festoso boato.

Mi piacerebbe una Foggia migliore.”

Avevo proposto di partire da via Candelaro ma anche di penetrare quel cortile, per stare vicino a quelle persone che in quella sera hanno visto saltare in aria le proprie auto, ammalorare le proprie abitazioni. Perdere le speranze-conclude il vicepresidente nazionale di Ultimi di don Aniello Manganiello-.

Un piccolo gesto che l’associazione Ultimi ha voluto compiere, noi di questa associazione ci crediamo, siamo convinti che possono tornare a risplendere i colori della festa in una città ed una provincia che non merita altro.

Vogliamo esprimere la vicinanza e solidarietà dell’associazione ULTIMI a Christian Vigilante, noi ci siamo!