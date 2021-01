Ascoli Satriano. Soccorso al padre, l’odissea di un disabile

Riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno StatoQuotidiano: mi chiamo Cosimo Porrari e sono un cittadino di Ascoli Satriano. Il giorno 8 Gennaio 2020 si sente male mio padre.

Essendo già disabile da circa 31 anni, chiamo il 118 alle ore 10,38 al quale li chiedo aiuto e mi risponde l’operatore dicendo che le ambulanze sono occupate.

‘Sei ha l’autovettura accompagnalo tu’, risponde.

Richiamo la seconda volta alle ore 10,48 per richiedere l’ambulanza una seconda volta in quel momento mentre parlo con lui mi sta passando una ambulanza davanti e gli dico all’operatore che c’è l’ambulanza con lampeggiatori spenti e lui risponde: ‘signore tu fai il tuo mestiere e io il mio; non ci sono ambulanze neanche Ascoli Satriano e San Carlo’.

A quel punto vedendo la gravità di mio padre lo metto in macchina e lo porto in Ospedale a Foggia OO.RR. e che tutt’oggi e ricoverato in Neurologia per un semplice sospetto ICTUS domani denuncerò il caso”.