Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttore di StatoQuotidiano,

ho letto con interesse l’articolo pubblicato il 7 gennaio dal titolo “Boom di nascite all’Ospedale G. Tatarella di Cerignola”.

In quanto Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Cerignola mi corre l’obbligo precisare, soprattutto per rispetto al lavoro di altissimo livello specialistico dell’équipe da me diretta, che l’incremento della nascite nel 2020 è stato parallelo all’istituzione del servizio di Partonalgesia operativo ed assicurato in modo continuativo e regolare dalla fine del 2019.

E’ noto dalla letteratura indicizzata che la partonalgesia rappresenta un riferimento importante per le partorienti ed una attrattiva di richiamo presso i centri che la applicano con conseguente incremento delle nascite.

Nonostante la gravissima carenza di personale anestesista ed infermieristico la partonalgesia è assicurata 24 ore su 24 a tutte le partorienti che ne fanno richiesta. Inoltre, è praticata anche alle paziente Covid positive senza alcuna distinzione.

Ciò ha indiscutibilmente contribuito non solo ad incrementare le nascite ma anche a perseguire l’obiettivo principale, sempre secondo letteratura, di ridurre l’incidenza di tagli cesarei per il quale la partoanalgesia rappresenta uno strumento efficace ed efficiente a disposizione dell’utenza. E’ stato inoltre redatto un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) sulla Partoanalgesia per tutta la ASL di Foggia affinché il diritto della Partoanalgesia possa essere esteso all’intero territorio in modo omogeneo e con medesimi trattamenti.

L’Ospedale Tatarella di Cerignola è ospedale Spoke riconosciuto per la Terapia del Dolore di tutti i pazienti ivi compresa la partonalgesia, e si annovera fra gli “Ospedali senza Dolore” con piena osservanza della legge 38/2010, anche attraverso un ambulatorio dedicato che applica tecniche avanzate diretto dal Dr. Giuseppe Pellico, specialista del settore.

La partonalgesia e le attività di controllo del dolore sono espressione di altissimo livello di competenze dell’équipe non solo degli anestesisti ma anche di infermieri esperti diretti dal Coordinatore Infermieristico Dr. Savino Tristano, afferenti alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Cerignola.

Tanto si deve per completezza informativa.

Nel ringraziare porgo i più cordiali saluti.

—

Dr. Dario Galante

Direttore UOC di Anestesia e Rianimazione

Direttore del Dipartimento Multidisciplinare Chirurgico ASL Foggia

Ospedale “Giuseppe Tatarella” di Cerignola

Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo