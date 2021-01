Direttore Sisecam: “Puntiamo su Manfredonia per produrre vetro in Europa”

Manfredonia, 11/01/2021 – (capital) Sisecam, una delle aziende più globali della Turchia, dopo aver raggiunto una struttura enorme con 43 stabilimenti in 14 paesi, ha intrapreso iniziative per semplificare per 3 anni.

Il Prof. Dott. Ahmet Kirman, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale dell’azienda afferma che “con questa fusione saremo più integrati, digitali, ottimizzati e operativi” e aggiunge: “Entreremo in una nuova ripresa”.

“L’anno scorso – il Direttore Generale Kirman- abbiamo completato in tempi record anche l’investimento di ristrutturazione e ammodernamento dello stabilimento di Manfredonia, il nostro secondo investimento in vetro piano in Italia, e lo abbiamo messo in funzione. In qualità di più grande produttore di vetro piano in Europa, puntiamo a Manfredonia, il nostro secondo impianto di produzione di vetro piano in Italia e il terzo nell’UE, per fornire un vantaggio strategico in termini di operazioni di vetro piano in Europa con la sua posizione geografica e una capacità produttiva annuale di 190mila tonnellate.

“Con l’entrata in funzione dell’impianto, la nostra capacità produttiva di vetro piano in Italia è raddoppiata, raggiungendo 410mila tonnellate all’anno. Con l’ulteriore espansione della nostra gamma di prodotti, siamo diventati il ​​più grande produttore nel mercato del vetro per architettura in Italia”.

“Nel prossimo periodo, trarremo vantaggio da passaggi strategici per aumentare la nostra efficacia nei nostri settori di attività all’estero, nonché opportunità di investimento in nuove aree di business che riteniamo promettenti”.(capital)