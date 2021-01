Foggia, 11 gennaio 2021. Questa mattina, alberi di pino caduti in viale Ofanto. Hanno danneggiato un’auto in sosta gli alberi di pino caduti questa mattina nei giardinetti di viale Ofanto nei pressi di via Confalonieri.

Fortunatamente non ci sono feriti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i ragazzi della “Foggia più Verde”.