Foggia, nuovo incarico in Questura per il dott. Antonio Tafaro

Foggia, ore 14. Stamani, in Questura a Foggia il Primo Dirigente, Dott. Antonio Tafaro, Dirigente della Squadra Mobile ha salutato i suoi collaboratori per assumere il nuovo incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine, in quanto in data 29 ottobre 2020 è stato promosso al grado di Primo Dirigente.

Il predetto originario di Bari, dopo aver svolto per diversi anni l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile di Bari, nonché responsabile della Sezione Omicidi e dell’Antirapina è giunto a Foggia il 15 aprile 2019, per ricoprire l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Foggia.

Nel corso della sua permanenza ha condotto, in sinergia con la locale Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, importanti operazioni di polizia rivolte al contrasto della criminalità organizzata, che hanno portato all’arresto di diversi esponenti dei clan mafiosi locali, si citano tra le altre, le operazioni “ Decimabis”, “ Rodolfo” e “Ares”.