Foggia, oggi Iaccarino si difende dalle accuse

Foggia, 11/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) Oggi il presidente del consiglio comunale, Leonbardo Iaccarino, terrà una conferenza per spiegare la sua versione dei fatti di Capodanno (festeggiamenti a colpi di pistola a salve). Non si sa se anticiperà il consiglio comunale rassegnando le dimissioni. Di sicuro c’è la proposta di revoca del presidente del Consiglio comunale di Foggia, un documento che cita tutti gli episodi che costituirebbero “gravi e reiterate violazioni di legge o di regolamento” che devono motivare una proposta di revoca, come sancito dal regolamento. Leonardo Iaccarino è accusato di aver “violato il ruolo di garante della massima assise Comunale, assumendo comportamenti censurabili sotto il profilo morale ed etico”. Ne deriva di conseguenza una “lesione grave, attuale, irreversibile al prestigio e all’immagine dell’Ente locale”. Nella mozione si ricorda che già in numerose e precedenti occasioni il presidente del Consiglio ha rilasciato “dichiarazioni, commenti e valutazioni disdicevoli e disonorevoli”, senza trascurare alcuni epiteti pubblicati sui social, comportamenti discussi e censurati in occasione della seduta del Consiglio comunale del 5 giugno 2020. (gazzettamezzogiorno)