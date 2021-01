Leonardo Iaccarino rimanda la mozione di sfiducia al consiglio comunale

(STATOQUOTIDIANO, ore 13.30). Foggia, 11 gennaio 2021. Leonardo Iacccarino in conferenza stampa stamattina ha ripercorso le vicende di questi giorni. “Se potessi riavvolgere il filo non risponderei ai social poiché rappresento un’istituzione”.

Sul video successivo in cui parlava della famiglia Landella: “Non era questa la mia intenzione, il carattere di terzietà non lo consente, è stato l’evolversi degli avvenimenti”.

Ma Iaccarino precisa sulla notte di Capodanno: “Non mi scuso, giocavo con mio figlio, allora se dovessero uscire altri video del karaoke con mio figlio? Non ho commesso nessun reato”, e respinge in toto qualunque accostamento al video di “qualche delinquente di turno”.

Non ha gradito, in particolare quella che ritiene “la strumentalizzazione di un minore” nei confronti del quale, famiglia compresa, “ha fatto da scudo”.

Ha ringraziato gli amici che gli hanno inviato messaggi, ha ringraziato il consigliere Pippo Cavaliere che è andato a trovarlo a casa sua. Sulla mozione di sfiducia che è stata firmata non si sa precisamente da quanti consiglieri, qualcuno dice 30 su 33, compreso il sindaco: “E’ giusto che si consumi tutto il processo politico e amministrativo di questa vicenda, con la conferenza dei capigruppo decideremo il consiglio comunale e ogni consigliere comunale voterà”.

“Foggia ha bisogno di franchezza e trasparenza che non sono i social ma il consiglio comunale. Lo affronterò con la serenità di chi sa di aver la coscienza pulita”.

Si augura, riguardo alla mozione, “onestà intellettuale” e non, in sintesi, che sia dettata da “un proprio tornaconto politico. Il toto nomi per la mia successione non mi appartiene”.

Ha poi citato papa Francesco e il “Nessuno si salva da solo”.

Dal protocollo della mozione (9 o 10 gennaio, domenica) possono trascorrere 20 giorni. Le ipotesi al momento sono che il presidente del consiglio possa presentare le sue dimissioni, in tal caso la mozione si ritira. Altra possibilità è che si dimetta in aula, dunque non verrà discussa, o che decida diversamente.

A cura di Paola Lucino, 11 gennaio 2021

SPARI DI CAPODANNO, FOCUS STATOQUOTIDIANO.IT

FOCUS STATOQUOTIDIANO