(RADIOMANFREDONIACENTRO, 11 gennaio 2021). Manfredonia, ore 15. “Bloccati” dalle limitazioni imposte dalle normative anti Covid. Bloccati e dunque “impossibilitati di raggiungere il luogo di lavoro“.

E’ quanto denunciato, nella video intervista in allegato, da alcuni lavoratori dell’ex Sofim di Foggia, attuale Fpt Industrial, storica fabbrica di motori diesel presente nell’area industriale di Foggia, per veicoli commerciali del gruppo Cnh Industrial (FCA).

“Per raggiungere il luogo di lavoro – spiega Michele – disponiamo di un autobus di linea da 49 posti, occupabile per una quota pari a circa un 80% – continua il lavoratore -, per le normative in atto derivanti dall’emergenza sanitaria da nuovo coronavirus”.

“L’autista – continua Michele – non si assume la responsabilità di far viaggiare, come da legge, le persone in piedi. Il problema nasce per quanti prendono l’autobus dopo alcune fermate“.

Chi sale nel rione Monticchio fino alla zona Croce riesce infatti “a occupare i posti disponibili, il problema si pone dopo la fermata nei pressi del Commissariato di P.S. di Manfredonia”.

“Abbiamo pagato un regolare abbonamento per l’autobus di linea, ma non possiamo usufruirne, così restando bloccati per raggiungere il posto di lavoro. Nulla contro l’azienda che si occupa del trasporto, ma il problema va risolto e immediatamente”.