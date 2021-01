Pd e M5s: “Comune ostaggio di ambiguità del centrodestra, convocare il consiglio”

“Il Consiglio comunale deve essere convocato con urgenza per ratificare la sfiducia al presidente Iaccarino”.

Il Comune non può essere ostaggio delle ambiguità del centrodestra e degli accordi sottobanco che si stanno siglando a Palazzo di Città anche su input del sindaco. Perché un dato è oggi certo: “Landella e Iaccarino hanno firmato la pace”.

Lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunali del Pd e del M5s.

“Spostare l’attenzione mediatica sul tentativo di risolvere la crisi istituzionale da parte di Pippo Cavaliere testimonia, per l’ennesima volta, il cinismo di entrambi e la strumentalizzazione delle istituzioni. Ecco perché non possiamo aspettare 20 giorni per la convocazione del Consiglio comunale e già domani dev’essere convocata ad horas la conferenza dei capigruppo. Dobbiamo, quanto prima, ricostruire la credibilità dell’istituzione cittadina e dobbiamo spezzare il patto scellerato tra Landella e Iaccarino”.