Pippo Cavaliere: “Ho incontrato Iaccarino per convincerlo a dimettersi”

“Non ho parlato del figlio di Leonardo Iaccarino né il 31 dicembre, né il primo gennaio e non lo farò neanche ora per il semplice motivo che un minore in quanto tale va rispettato e tutelato”. Lo scrive in una nota stampa il consigliere comunale Pippo Cavaliere.

In merito alla conferenza stampa di questa mattina, “dispiace che Iaccarino abbia ‘dimenticato’ di dire che l’unico e vero motivo per cui gli ho chiesto di incontrarlo è stato per convincerlo a dimettersi, di evitare che questa vicenda triste ed avvilente sbarcasse nell’assise comunale contribuendo a gettare ulteriore discredito sulle istituzioni e sulla città di Foggia, a livello nazionale ed internazionale.

Il tentativo, com’è noto, non ha sortito effetti e pertanto saremo chiamati in aula per votare la mozione di sfiducia”.