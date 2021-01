Ubriaco alla guida distrugge auto su Corso Di Vittorio: denunciato a San Severo

San Severo, 11 gennaio 2021. A seguito dell’incidente stradale del 7 Gennaio avvenuto su C.so G. Di Vittorio, le cui immagini, abbastanza forti, sono apparse sui social si ritiene necessario rendere noto alcuni particolari.

In data 07/01/2021, personale della sezione di infortunistica stradale della Polizia Locale di San Severo, è intervenuto sul C.so Giuseppe di Vittorio, intersezione con via De Deo, per rilevare un incidente stradale che ha provocato gravi danni ai veicoli e lesioni alle persone coinvolte.

Dagli accertamenti eseguiti si comunica che, fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi e/o prognosi particolari.

Nel C.so delle attività di indagini, gli operatori di Polizia Locale, vista l’entità del sinistro, hanno effettuato accertamenti urgenti sulla persona al conducente del veicolo impattante con la finalità di rilevare la presenza di alcol o di sostanze stupefacenti presso il locale pronto soccorso.

A seguito degli accertamenti, gli esiti degli esami hanno confermato il sospetto degli Agenti e lo stesso conducente è risultato positivo all’alcol test.

Il conducente, un uomo di 42 anni, è stato denunciato penalmente alla Procura della Repubblica di Foggia per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche con contestuale ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo.

L’incidente, le cui immagini sono già state visualizzate da centinaia di persone, è stato particolarmente raccapricciate e per un solo caso fortuito non ha portato a conseguenze ben più gravi per i conducenti e passeggeri dei veicoli coinvolti.

Sono in corso accertamenti per la verifica circa la divulgazione non autorizzata del video dimostrante le immagini dell’incidente stradale.

A cura del COMANDANTE Dott. Ciro Sacco – San Severo, 11 gennaio 2021