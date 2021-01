(STATOQUOTIDIANO, ore 13). San Giovanni Rotondo, 11 gennaio 2021. “Cerchiamo di evitare i falsi spiritualismi, e ne vorrei citare uno: so che si continua a chiedere la comunione in bocca, e qualcuno ne approfitta e forse per una questione di coscienza accetta. Io dico che in questo momento non lo possiamo fare per obbedienza, per una questione importante di sanità“.

E’ un breve passaggio del Santo Rosario e della Santa Messa, dello scorso 3 gennaio 2021, a San Giovanni Rotondo, tenuti da Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, trasmessi in diretta da Padre Pio TV.

Nel corso della messa, e dell’intervento in questione, padre Moscone ha precisato sulla questione: “C’è anche una motivazione biblica che ci spinge a non accettare la comunione sulla lingua: nel Vangelo Gesù dice: ‘prendete, e mangiatene tutti’, non dice ingoiate”. “Si prende con le mani, che è l’organo che prende, che afferra. Sono convinto che sia più un abuso ricevere la comunione in bocca che in mano. E’ un abuso e credo che abbiamo falsamente spiritualizzato quanto Gesù ha voluto infondere come materia e come fisico, come carne per noi perché siamo carne“.

La posizione, la riflessione di Padre Moscone è stata contestata in un articolo dal titolo “Il vescovo ‘scivola’ sull’Ostia in bocca”, a firma di Luisella Scrosati, de “La Nuova bussola quotidiana“.

“Nell’Istruzione Memoriale Domini, che norma la modalità di distribuzione dell’Eucaristia, si afferma esattamente il contrario da quanto arbitrariamente ed ideologicamente arguito dal signor Vescovo, ossia che «questo rispetto [deposizione della Particola direttamente sulla lingua del fedele] significa che non si tratta di “un cibo e di una bevanda comune”, ma della Comunione al Corpo e al Sangue del Signore». Questa modalità di recezione dell’Eucaristia, che, come afferma l’Istruzione, «poggia su di una tradizione plurisecolare» ed «esprime e significa il riverente rispetto dei fedeli verso la Santa Eucaristia», è dunque l’adeguata espressione gestuale del riconoscimento di Dio venuto nella carne, che si offre come cibo agli uomini. Di grazia, dove sarebbe il falso spiritualismo?“, è riportato nell’articolo indicato di Luisella Scrosati.

