Manfredonia, convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria

Manfredonia (Foggia), 11/01/2022 – La Presidente Giovanna Titta , ai sensi dell’art.21 dello Statuto Comunale, del vigente Regolamento del Consiglio e dell’art.38 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, questa mattina ha convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria, per lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 16,00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Comunicazioni del Sindaco; 3. Interrogazioni e interpellanze; 4. Costituzione delle Commissioni Consiliari – art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale; 5. Mozione presentata dalla minoranza ai sensi dell’art.28 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 39, co.2, del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.