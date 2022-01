Massimo Ciuffreda: “Con morte Sassoli, l’Europa ha perso un faro”

(nota stampa). “L’Europa ha perso un faro, una luce che ha ravvivato i principi fondamentali di una Europa che stava prendendo una deriva e si stava sfaldando.

Proprio nel vivo della pandemia ha contribuito a mettere in campo azioni che potessero proteggere i cittadini europei, in maniera che gli stessi fossero in grado di trovare risposte tecniche ed economiche efficaci, per affrontare una crisi sanitaria che inevitabilmente è sfociata nella più grande crisi economica che il vecchio continente sta vivendo.

Ha contribuito a mettere in campo azioni per far in modo che nessun cittadino europeo dovrebbe essere abbandonato alla povertà, anche quando una crisi internazionale perturba i mercati mondiali. Il Presidente Sassoli ha fatto in modo che in simili momenti critici l’Unione trovasse soluzioni audaci per garantire la sicurezza di tutti gli europei.

Un’ Europa che sia un faro anche grazie al suo modello democratico. L’Europa nel ritrovare l’orgoglio del suo modello democratico deve fermamente desiderare che questo modello di democrazia, di libertà e di prosperità si diffonda, che attiri, che faccia sognare e non solo i nostri stessi concittadini europei, ma anche al di là delle nostre frontiere.”

Questo scriveva nel suo discorso di insediamento e questo ha contribuito a fare .

Grazie Presidente i cittadini Europei le sono grati.

Il capogruppo Consiglio comunale Progressisti Dem, Massimo Ciuffreda