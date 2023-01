MANFREDONIA (FOGGIA), 11/01/2023 – Il Carnevale alle porte a Manfredonia. Anzi no. Le date della manifestazione sono state posticipate ieri sine die, dopo un primo incontro tra gli operatori e il Sindaco Gianni Rotice.

“Un Carnevale a data da destinarsi”, ha commentato Francesco Schiavone, consigliere comunale di Progetto Popolare.

“Carnevale ad aprile o chissà quando? Restiamo basiti”, ha aggiunto con una nota il PD di Manfredonia. Inoltre, da raccolta dati di StatoQuotidiano.it i due consiglieri comunali di Manfredonia autori delle note stampa non avrebbero presenziato all’incontro anche se la riunione era aperta a tutta la città. Inoltre, “il Comune, al contrario del passato, è in piano di riequilibrio finanziario e non può investire un euro, se non partecipando a bandi e finanziamenti”. Al momento “non risulta attivo nessun comitato, il carnevale (come già successo nel 2022) sarà interamente organizzato internamente dal Comune di Manfredonia”.

“Io c’ero e non è stato detto assolutamente questo” afferma Marialucia Rinaldi de “Il Sogno di Marilù”.

“Alcuni referenti di varie associazioni di gruppi storici del carnevale hanno chiesto un rinvio a causa dei tempi stretti perché non garantirebbero qualità nella manifattura degli abiti, sempre se riuscissero a reperire le stoffe. Chi ha organizzato la riunione ha solo ascoltato e preso atto di ciò che è stato detto e proposto dai referenti delle associazioni che vorrebbero rinviare il carnevale di qualche mese riservandosi di interpellare le scuole e nuovamente i carristi. Non è stato ancora deciso nulla, seguiranno altre riunioni. Per favore siate fedeli alla verità quando scrivete un articolo”.

“All’avvicinarsi del Carnevale, non appena appare sui social la notizia del primo appuntamento con gli operatori, tutti, indistintamente, si sentono in dovere di dire la propria a proposito, scatenando cosi le mille voci e i mille pareri sull’argomento. Segno che questa cosa nel bene e purtroppo nel male, fa muovere l’interesse e l’attenzione di una intera città”, scrive sui social Mimmo Guerra dell’Associazione Magicaboola.

“La prassi o se volete, la tradizione, vuole anche che chi è del tutto estraneo ed è poco informato o che odia la manifestazione dica la sua, così tanto per dire, o per sentirsi parte di una opinione “social” o peggio per sfogare le proprie insanabili frustrazioni personali riversando sulla manifestazione ogni tipo di maldicenza. Pensate, c’è anche chi (i più subdoli), usa l’argomento come rivalsa politica nei confronti delle amministrazioni comunali al governo della città e chissà cos’altro ancora”, sostiene.

“Insomma, il Carnevale ha questo potere, prima della progettazione, del lavoro nei laboratori, nei capannoni, nelle aule delle scuole, nelle parrocchie, nelle palestre etc mette in moto la discussione sui social, spesso alimentata proprio da chi è contrario al Carnevale. E magari sono poi le stesse persone che al momento delle sfilate le vedi comparire dietro le transenne con i propri figli o con i nipotini in braccio con tanto di sorriso compiacente stampato in faccia. Ecco questa è la fotografia esatta del momento che stiamo vivendo, incertezza, tante critiche gratuite e alimentate come ho letto, anche da notizie raccontate a metà, da giornalisti che con l’intento di creare il titolo ad effetto, si prestano a travisare la realtà delle cose pur di dar vita al “Caso Carnevale”.

Da conoscitore del Carnevale e da operatore dico solo di aspettare le decisioni del nuovo comitato, dopo la proposta fatta dalla nostra associazione di fare degli eventi senza sfilate nei giorni canonici del Carnevale, magari domenica 19 febbraio e martedì 21, e spostare tutta la manifestazione da domenica 23 aprile a domenica 30 aprile come una sorta di festa di primavera”, aggiunge.

E conclude: “Questo permetterebbe a tutti gli operatori di avere più tempo da dedicare ai propri progetti e nel contempo, il comitato avrebbe la possibilità di organizzarsi meglio e se possibile avere certezze sui contributi regionali riservato ai carnevali storici ed in cui il Carnevale di Manfredonia rientra e che ricordo a tutti, sono gli unici fondi certi di cui al momento potrà disporre l’organizzazione del carnevale. Quindi, come si può apprendere, un rinvio ad aprile è una cosa che accontenterebbe sia gli operatori che il comitato. Ai denigratori dico di sorridere ogni tanto, lasciare le maldicenze e i musi lunghi che questi tempi ci hanno riservato e provare per una volta ad indossare una maschera, così giusto per cambiare perché la vita è breve è un soffio e perché non sia tutta grigia, ha bisogno anche di qualche attimo di leggerezza”.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 11 gennaio 2023.