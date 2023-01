Emiliano: “La Puglia speso il 94,87% dei fondi europei. Miglior regione italiana”

BARI, 11/01/2023 – “La Puglia è la regione italiana che più di tutte ha usato i fondi europei FESR e FSE nel periodo di programmazione 2014-2020: la spesa certificata al 31 dicembre è pari al 94,87% delle risorse complessive stanziate pari a 4.450,6 miliardi di euro, come confermano i dati di riepilogo pubblicati dall’Agenzia di Coesione Territoriale”.

Lo afferma, con un post pubblicato sui propri canali social, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “La Puglia è una regione modello per capacità di gestire, progettare, investire e distribuire sul territorio i finanziamenti dell’Unione Europea. Merito del gran lavoro svolto in questi anni dall’Autorità di Gestione e dai Dipartimenti regionali, già pronti ad avviare un nuovo ciclo di bandi con la programmazione 2021-2027: 5,5 miliardi di euro per proseguire sulla strada di una Puglia sempre più sostenibile, innovativa, attrattiva per persone e investimenti”