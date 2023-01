Foggia, attestati e diplomi falsi per partecipare a concorsi: 3 arresti, anche ex deputato e figlio

FOGGIA, 11/01/2023 – (GazzettadelMezzogiorno) Falsi diplomi e attestati per essere assunti pur senza averne i titoli. Tre persone sono state arrestate dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia e 33 risultano indagate.

In carcere è finito l’ex deputato Nicandro Marinacci (ex Fi, Udc e poi Udeur), mentre ai domiciliari sono finiti il figlio dell’ex deputato, Vincenzo, attuale consigliere comunale di San Nicandro Garganico, e Roberto Melchionda. L’indagine, che ha svelato una presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di decine di reati di truffa, falsità ideologica e materiale in atti pubblici, è durata circa un anno ed ha prodotto 36 perquisizioni grazie alle quali è stato possibile ricostruire il modus operandi di chi materialmente falsificava diplomi e attestati.

Le indagini sono state avviate grazie a diverse denunce presentate da diversi frequentatori dell’Istituto privato di formazione «Manzoni» di San Nicandro Garganico con diramazioni in altri territori dove, nel corso degli anni, sarebbero stati organizzati falsi corsi per il conseguimento di diplomi di Operatore socio sanitario (O.S.S.) ed Operatore socio sanitario specializzato (O.S.S.S.). Ai partecipanti sarebbe stato garantito il conseguimento dei titoli anche se non avevano completato il percorso formativo o, comunque, erano privi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. E per un titolo si pagava fino a 25mila euro.

Le prime denunce sono arrivate da vincitori esclusi dalle graduatorie del concorso pubblico indetto per gli Ospedali Riuniti di Foggia durante il periodo Covid, che non si sono visti riconoscere i titoli presentati all’esito delle successive verifiche. Da qui l’inchiesta si è allargata e ha portato alla scoperta della presunta organizzazione che risponde anche di contraffazione ed uso di sigilli dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Campania ed altri enti pubblici. I titoli sarebbero stati utilizzati dagli acquirenti anche per essere assunti presso strutture private, partecipare a concorsi e selezioni pubbliche e per l’iscrizione nelle graduatorie del personale scolastico A.T.A.. (GazzettadelMezzogiorno)