Foggia: tutto quello che non va di Amiu, esposto alla Procura

StatoQuotidiano, 11 gennaio 2023. Alcuni cittadini di Foggia e rappresentanti delle Associazioni La Società Civile di Foggia, Konsumer Italia di Foggia e Italia Nostra di Foggia, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Foggia, alla Corte dei Conti di Bari e all’Anac su Amiu cui il Comune ha affidato il servizio di igiene urbana.

Sotto la lente la deliberazione sull’affidamento in house providing che, secondo i sottoscrittori dell’esposto “segue un’istruttoria tanto rapida quanto inconsistente, al limite della mera apparenza. Dopo oltre diciotto mesi di proroghe, e in assenza di qualsiasi attività amministrativa finalizzata a valutare il (mal)funzionamento del servizio, a espletare (come impone l’ANAC) una effettiva indagine di mercato al fine di svolgere una concreta comparazione dei costi”. A questo proposito, il documento parla di “violazione della normativa del codice degli appalti e delle puntuali linee guida dell’ANAC”.

Impianto Tmb

Circa la gestione del TMB (trattamento meccanico-biologico) dal 2013 è stata affidata ad Amiu. “Sin dai primi tempi ha imposto al Comune una tariffa (48,70€ / ton) per il trattamento dei Rifiuti indifferenziati, per coprirne i costi di gestione (circa 3 Ml di €). In quell’impianto di TMB venivano però, all’inizio, trattati solo i rifiuti di Foggia (circa 60.000 ton/anno). Dal 2015 giugno al nostro impianto sono stati trattati i rifiuti di tutta la provincia e di alcune realtà della BAT (altre 90.000 ton./anno).

I costi di gestione dell’impianto dal 2015, soprattutto per il personale, sono sempre stati posti a carico del solo Comune di Foggia e quindi dei suoi cittadini, mentre gli utili di gestione venivano riportati come tali in contabilità generale, senza stornare e restituire i costi pagati dal Comune di Foggia.

I ricavi sono divisi poi con i dividendi a fine anno con le quote di partecipazione, il 21,87% a Foggia e il 78,13% a Bari. Portandone un utile, solo per uno dei due enti partecipanti e cioè Bari”. “Sussistono dubbi, tra l’altro, sulla ricorrenza della condizione (necessaria per l’affidamento in house) del ‘controllo analogo’ da parte del committente: il Comune di Foggia infatti esprime due membri su cinque del Consiglio di Amministrazione, ed è costretta a subire (come accaduto in questi anni) una gestione aziendale tutta orientata a favore del socio Città Metropolitana di Bari, proprietaria dell’80 % del capitale sociale e in grado di esprimere tre membri del CdA, compreso il Presidente”.

Cassonetti e manutenzione

Da molti anni il Comune di Foggia paga regolarmente per l’acquisto, il lavaggio, la manutenzione dei cassonetti.

“Da quanto ci risulta, queste attività non vengono svolte, e da molti anni non vengono sostituiti i cassonetti danneggiati con quelli nuovi. Tutto ciò è in aperta violazione degli standard tecnici di igiene urbana. L’AMIU agisce in palese violazione delle norme riguardanti: il numero dei cassonetti in relazione agli abitanti; la percentuale di riempimento; la frequenza di svuotamento; la frequenza del lavaggio; il controllo dell’efficienza dei contenitori; la manutenzione dei contenitori”.

Raccolta differenziata

“In particolare, nel Comune di Foggia si riesce a raggiungere la (comunque pessima) percentuale del 28 % nel 2021 solo grazie a un doping dei dati. Viene conteggiato, infatti, quale raccolta differenziata, il dato relativo agli inerti (cod. 170904) gestiti dalla Soc. Coop. Nuova San Michele, che incidono per oltre il 50% della raccolta differenziata complessiva, ignorando i limiti imposti dalla legge. Tale dato, in realtà, non ha nulla a che vedere con la raccolta differenziata derivante dalla produzione urbana”.