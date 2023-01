Foggia, 11 gennaio 2023 – Festa in Puglia grazie al Lotto: nel concorso del 10 gennaio, come riporta Agipronews, sono stati vinti in totale 28.250 euro.

La prima vincita ha premiato un giocatore di Foggia che è riuscito a centrare un premio da 14mila euro mentre la seconda è arrivata a Putignano, in provincia di Bari, con un premio da 14.250 euro.

L’ ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro per un totale di 33 milioni in questo 2023.