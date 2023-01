Manfredonia, Francesco Schiavone: “Un Carnevale a data da destinarsi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/01/2023 – “A data da destinarsi” non è più soltanto un modo di dire; nel tempo particolare che stiamo attraversando a Manfredonia è diventato anche un modo di pensare, Stiamo ai fatti! A Monte Sant’Angelo il 6 Giugno 2022 în una calda sera d’estate, Gianni Rotice dava lezioni di turismo e organizzazione d’eventi, lanciandosi in proclami eccitanti per il futuro della nostra città.

“Allora sindaco devi fare il comitato cosi; il comitato così’… questo così; questo cosi: Ho detto scusatemi a che cosa servono i comitati per dare degli incarichi, fatemi capire? Ho detto e’ cambiata la storia .. come e’cambiata la storia? Siccome io mi sono trovato nei miei viaggi che faccio spesso in giro per l’Italia vado a Viareggio e sta la fondazione, vado a Putignano e sta la fondazione, vado nel paese di… e sta la fondazione scusa ma perche’ a Manfredonia fate il comitato? Nooo!!! C’era l’agenzia del turismo, un carrozzone di persone ficcate la’ perche’tu non sei uscito sei stato candidato non sei uscito ti metto qui. Tu devi mettere in base alla meritocrazia se la persona serve lo metti se non serve te ne vai a casa. Dopodiche’ho detto basta non si fa piu niente, si fa la fondazione.

Cos’e questa fondazione? E’un soggetto che io voglio creare che deve stare li‘ anche quando Gianni Rotice non sara’ piu sindaco perche’quello deve essere il patrimonio della citta”. Tutto falso! Infatti coloro che amministravano l’agenzia del turismo furono individuati

per le competenze nel settore del turismo e dell’organizzazione degli eventi ed e’certo

che non si erano mai candidati prima, mentre per quanto attiene questa fantomatica

fondazione ad oggi non si vede nemmeno l’ombra.

Questa sera, siamo stati travolti da un’altro scoop: il prossimo Camevale di Manfredonia probabilmente si svolgerà a data da destinarsi; una genialata dell’amministrazione Rotice che dopo un anno di lavoro ci costringe a “subire” l’ennesima e incredibile beffa. Se così fosse si certifica l’incapacità di un’amministrazione comunale, ormai da un anno al timone della città, di programmare e guidare anche le cose più semplici. Il Camevale di Manfredonia è patrimonio immateriale della nostra città, merita più rispetto sia ne tempi di organizzazione che nelle risorse economiche che si intendono investire.

Prendiamo atto che, mentre altre città pugliesi oggi lanciano la presentazione del proprio camevale a Palazzo Giustiniani a Roma, noi restiamo rannicchiati su noi stessi a discutere in quello che avrebbe dovuto essere il nostro Laboratorio Urbano Culturale (luogo che oggi ha perso la sua vera natura), di un evento che nessuno sa ancora quando si terra; con la proposta dello spostamento del periodo di svolgimento a data da des

(Ewviva la destagionalizzazione dei flussi turistici).

Io non ci sto sindaco! Non ci sto a vedere la mia città “scadere” lentamente in un declino inaccettabile, avviluppata intorno a delle logiche obsolete e sterili che ci mettono in seconda fila rispetto alle altre città. Allora, caro sindaco, prima di darci elezioni di turismo e sviluppo economico si schiarisca le idee e ci faccia capire cosa vuol fare davvero della nostra città.

In aggiunta, quello che vivremo (chissà quando) sarà certamente il “𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨” dell’ultimo ventennio, perché il sindaco, al contrario di quello che aveva promesso quel giorno a Monte Sant’Angelo, 𝐝𝐫𝐢𝐛𝐛𝐥𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e “individua” un gruppo di volontari per organizzare la prossima edizione del Carnevale di Manfredonia, creando di fatto un vero e proprio contenitore di prebende politiche zeppo di ex candidati alle scorse comunali, coordinatori di partiti politici e collaboratori personali.