Manfredonia, Rita Valentino: “E’ Carnevale ma non si fa il Carnevale”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/01/2023 – “Siamo di fronte all’ennesimo fallimento della nostra fantomatica Amministrazione: è Carnevale ma non si fa il Carnevale!!! O meglio è Carnevale ma attendiamo che si facciano i giusti rimpasti affinchè il Carnevale si festeggi forse a Pasqua o chissà quando, ma in ogni caso nella fatidica data da destinarsi.

𝗘’ 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗼 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲??? C’è da dire che ci siamo quasi abituati (e non è un bene questo) ai cambi di programma su quelle che rappresentano da decenni le nostre tradizioni più radicate. La festa Patronale, per esempio, che non vede vestita a festa il suo luogo dedicato alla Madonna perchè qualcuno si alza e decide il contrario, i concerti dei cantanti ospitati che si svolgono in spazi diversi e insoliti per motivazioni assurde e illogiche che, sembrano nulla, ma destabilizzano i nostri concittadini che alle tradizioni sono legati da sempre e le hanno bene radicate e tolgono quel sapore di festa e sacralità a cui noi tutti siamo affezionati.

𝑬𝒅 𝒐𝒓𝒂 𝒊𝒍 𝑪𝒂𝒓𝒏𝒆𝒗𝒂𝒍𝒆! 𝑹𝒊𝒏𝒖𝒏𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒎𝒆𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒃𝒆𝒇𝒇𝒂𝒓𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒔𝒄𝒉𝒆𝒓𝒛𝒊 𝒄𝒂𝒓𝒏𝒆𝒗𝒂𝒍𝒆𝒔𝒄𝒉𝒊 𝒆𝒑𝒑𝒖𝒓𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒊𝒂 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆𝒎𝒏𝒕𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒐. Ma ci rendiamo conto del danno che stiamo facendo? Ci rendiamo conto che si fa tutto e il contrario di tutto? Che a predicare gli amministratori della nostra città ci provano e nemmeno ci riescono ma a razzolare bene non è proprio cosa loro. Ora si sono inventati la fondazione del Carnevale, emulando a loro dire gli esempi di altre città famose per il Carnevale, ma non sono riusciti ad organizzarsi per tempo per lasciare invariate le date e garantirci il rispetto delle tradizioni. Hanno in realtà creato un gruupo di volontari (!), facce note al loro ambiente politico che di freschezza e imparzialità agli interessi maggioritari credo abbiano ben poco o mi sbaglio?

Eppure il Carnevale fa parte del nostro patrimonio culturale, non andava toccato e andava rispettato nei modi e nei tempi e ci saremmo riusciti tutti insieme ma non era questa la volontà degli amministratori di maggioranza. L’attesa che ci viene chiesta oggi non ci viene giustificata o forse non sono stati in grado di darci le reali motivazioni e questo proprio non ci va giù. Indire una riunione sul tema del Carnevale il 10 gennaio non poteva fare altro che demotivare le associazioni al rispetto delle date canoniche e assecondare il rinvio a data più distante (che poi era questo l’obiettivo che si voleva raggiungere carpendo un consenso obbligato).

Molto probabilmente si attende il fondo regionale (piatto ricco quest’anno) e ci si vuole appendere un’altra medaglia in petto stupendo tutti con effetti speciali molto probabilmente. Ma bastava dirlo, usare la trasparenza tanto decantata e forse si evitava di fare l’ennesima magra figura!”. A cura di Rita Valentino, consigliera comunale Progressisti DEM.