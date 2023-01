Marinacci senior e junior a S. Nicandro, la staffetta che scattò nel 2021

StatoQuotidiano, 11 gennaio 2023. Nicandro Marinacci, ex deputato di Forza Italia nella XIII Legislatura, già sindaco di San Nicandro Garganico e consigliere provinciale di Foggia, e il figlio Enzo, attuale consigliere comunale di minoranza ed ex candidato sindaco, sono due dei tre arrestati dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’inchiesta sui falsi diplomi.

Dal punto di vista politico, Nicandro Marinacci è una delle personalità più antiche e radicate sul territorio, ritornato in campo nel 2021 quando fu candidato sindaco “con riserva” alle amministrative dell’ottobre di quell’anno. La questione dei “Garage d’oro”- risalente a quando era sindaco nel 2005 e per cui è stato condannato in tre gradi di giudizio- restava pendente. Nel 2011- come raccontato da lui stesso a StatoQuotidiano- un decreto del giudice stabilì che avrebbe dovuto pagare i suoi debiti con il proprio comune per sanare la situazione, e questo costò 20mila euro.

I deputati del M5s, poco prima della presentazione delle liste, presentarono un esposto al prefetto sulla sua candidatura. A quel punto il candidato sindaco in pectore fece un passo indietro. Risultò “incandidabile” in quella tornata elettorale per una questione di tempi della giustizia.

La vicenda della candidatura fu al centro di polemiche nel centrodestra e va ricordato che, poco prima delle amministrative, Fi subì un massiccio esodo di ex consiglieri e militanti azzurri che diedero il loro sostegno all’attuale sindaco Matteo Vocale nel gruppo “Forza S. Nicandro”. Un partito, dunque, svuotato dei suoi fedelissimi, si appoggiò non solo a Nicandro Marinacci ma anche al suo storico partito, il Cdu, presente in basso nel logo elettorale di Fi.

Dunque il figlio Vincenzo Marinacci subentrò al padre, incandidabile, con un colpo a sorpresa, ma nemmeno tanto poiché anche lui praticava già la politica e dal 2013-2018 è stato consigliere comunale. Conquistò il ballottaggio contro Matteo Vocale e ottenne lo scranno in Comune.

Attualmente è il referente di Fi a San Nicandro Garganico, capogruppo in consiglio comunale, non risulta che abbia la tessera del partito. Sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolto Enzo Marinacci, i referenti regionali e provinciali azzurri, Mauro D’Attis, Dario Damiani e Raffaele Di Mauro, ribadiscono che “la loro posizione è garantista, come sempre, e nei confronti di tutti”.