Matteo Simone: “Correrò la maratona per i minori di Sport Senza Frontiere”

Roma, 11 gennaio 2023 – “Il 19 marzo 2023 correrò la Run Rome The Marathon, per i bambini, i ragazzi, i progetti di Sport Senza Frontiere”. È questa l’iniziativa benefica e di solidarietà intrapresa da Matteo Simone, che aggiunge: “L’ho fatto già altri anni con impegno, determinazione, volontà condividendo gioia e fatica.

Correrò la Maratona di Roma per i minori di Sport Senza Frontiere, per contribuire a raccogliere fondi per permettere a bambini e ragazzi in condizioni svantaggiate di fare sport, di stare in salute fisica e mentale, di fare una vita dignitosa.

Lo sport non è solo performance, ma anche inclusione, integrazione, solidarietà, aggregazione.

Sarà la mia diciottesima partecipazione alla maratona di Roma e la 5^ con Sport Senza Frontiere.

Una bella sfida per me che ho corso già 70 tra maratone e ultramaratone.

Confido nella vostra generosità a favore dei minori di Sport Senza Frontiere”, conclude Matteo Simone.

Link per donare:

https://www.retedeldono.it/it/iniziative/sport-senza-frontiere-onlus/matteo.simone/correr%C3%B2-la-maratona-per-i-minori-di-ssf

Biografia di Matteo Simone

Matteo Simone è psicologo e psicoterapeuta Gestalt, Master di 2° livello presso il Centro Inter-universitario Mind in Sport Team. Sport praticati: podismo, capoeira, ultramaratone, ciclismo, triathlon ironman. Autore dei libri: Carlos Castaneda incontra don Juan, uno sdamano divenuto suo maestro, Arduino Sacco; Ultramaratoneti e gare estreme, Prospettiva; L’uomo dei podi Riflessioni psicologiche su un atleta vincente (coautore Antonello Vargiu), Aracne; Ultramaratoneta: un’analisi interminabile, ARAS; Sviluppare la resilienza Per affrontare crisi, traumi, sconfitte nella vita e nello sport, MJM; Doping Il cancro dello sport, Ferrari Sinibaldi; O.R.A. Obiettivi, Risorse, Autoefficacia. Modello di intervento per raggiungere obiettivi nella vita e nello sport, ARAS; Psicologia dello sport e dell’esercizio fisico. Dal benessere alla prestazione ottimale, Sogno; Psicologia dello sport e non solo, Aracne.

Blog: http://ilsentieroalternativo.blogspot.it/